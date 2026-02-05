Venemaa saatis välja Saksamaa diplomaadi
Venemaa teatas neljapäeval, et saadab riigist välja Saksa diplomaadi pärast seda, kui Berliin eelmisel kuul saatis välja Vene ametiisiku, keda süüdistati agendijuhiks olemises.
Venemaa välisministeerium teatas, et esitas noodi, millega kuulutas Saksamaa Moskva saatkonna diplomaatilise töötaja persona non grata'ks, nimetades seda "sümmeetriliseks vastuseks".
Moskva lükkas Saksamaa spionaažisüüdistused tagasi kui "alusetud" ning süüdistas Berliini "spioonimaania õhutamises".
Saksamaa kutsus jaanuaris välja Venemaa suursaadiku ning andis korralduse saata riigist välja diplomaat, keda kahtlustati spionaažisüüdistusega vahistatud naise agendijuhiks olemises.
Lääneriigid on viimase kümnendi jooksul välja saatnud kümneid Vene spioone, sest suhted halvenesid juba enne 2022. aasta veebruaris alanud täiemahulist Ukraina sõda.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP