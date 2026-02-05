X!

Volkswagen ja Stellantis kutsusid EL-i üles soosima kohalikku autotööstust

Välismaa
Tarnimist ootavad Volkswagenid Saksamaal
Tarnimist ootavad Volkswagenid Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/Sebastian Kahnert/dpa
Välismaa

Euroopa kaks suurimat autotootjat kutsusid Brüsselit üles muutma ostutoetuste ja riigihangete korda nii, et see soosiks imporditud sõidukite asemel kohalikku toodangut. Tootjad nõuavad selget märgistamist ja lisasoodustusi just Euroopas valmistatud elektriautodele.

Kolmapäeva õhtul riiklikes ajalehtedes avaldatud ühispöördumises kutsusid Volkswageni ja Stellantise tegevjuhid – kelle käes on kokku umbes 40 protsenti EL-i autoturust – Euroopa Komisjoni üles looma täiemahulist "Made in Europe" strateegiat, vahendas Euractiv.

Volkswageni juht Oliver Blume ja Stellantise juht Antonio Filosa kirjutasid, et strateegia peaks tuginema ausa konkurentsi põhimõttele EL-i ühtsel turul – viidates tõenäoliselt odavale impordile Hiinast.

Tegevjuhtide sõnul tuleks EL-i maksumaksja raha suunata just kohaliku tootmise edendamisse. Nad põhjendasid, et "Made in Europe" märgis ei peaks tähistama ainult konveierliini asukohta, vaid ka seda, kus on toodetud elektriajamid, akuelemendid ja muud põhikomponendid.

Vastutasuks selle eest, et nad toodavad enamiku oma sõidukitest kodumaal, selle asemel et viia tootmine välismaale, ootavad Saksa autohiid Volkswagen ja Hollandis registreeritud kontsern Stellantis lisakulude hüvitamist.

Kuna uute autode müük peab vastama üha rangematele heitkoguste vähendamise eesmärkidele, pakkusid tegevjuhid välja, et EL peaks andma autotootjatele heitkoguste boonust iga bloki sees toodetud elektrisõiduki eest.

"Kui tootja vastab neile kriteeriumidele suure osa oma pargi puhul, tuleks seda boonust arvestada kõigi tema elektrisõidukite puhul," märkisid tegevjuhid. "See julgustaks autotööstust säilitama tootmist EL-is ja investeerima trahvidest säästetud miljardid eurod uuesti kohalikesse projektidesse."

BMW seisukoht on märgatavalt erinev.

Saksa auto tootja leiab, et üleminek elektriautodele on võimatu ilma globaalsete ahelate ja tiheda rahvusvahelise koostööta. "Iga tööstuspoliitika peab arvestama ekspordist tulenevat märkimisväärset lisandväärtust ja tagama järjepidevuse koostöös rahvusvaheliste kaubanduspartneritega," ütles BMW Euractivile.

Arutelu selle üle, kas ja kuidas eelistada kodumaiseid tootjaid, toimub vahetult pärast seda, kui autotootjad suutsid veenda Euroopa Komisjoni leevendama süsiniku heitkoguste standardeid.

Komisjon viimistleb parasjagu tööstuse kiirendamise seaduse eelnõu.

Hiljutise lekke kohaselt sisaldab eelnõu tõenäoliselt konkreetseid sätteid kohaliku tootmise edendamiseks või isegi kohustuslikuks muutmiseks. Seda ideed toetavad häälekalt Prantsusmaa ja EL-i tööstusvolinik Stephane Sejourne, kes kaasas hiljuti tuhandeid Euroopa ettevõtteid oma üleskutse taha kehtestada ranged "Made in Europe" reeglid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Euractiv

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:30

Päevakaja (05.02.2026 18:00:00)

18:15

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

18:08

Pakosta: see valitsus uusi vanglarendi leppeid ei sõlmi Uuendatud

18:08

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

18:00

Tartus, Sadamateatris, jõuab lavale Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper „Libahunt“

17:49

Eesti sulgeb kolmeks kuuks öise liikluse Luhamaa ja Koidula maanteepiiril

17:45

Sillamäel valmistutakse esimese kortermaja täielikuks renoveerimiseks

17:39

Volkswagen ja Stellantis kutsusid EL-i üles soosima kohalikku autotööstust

17:26

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

17:15

Hollandi ettevõte A-Ware soovib omandada Paide juustutehast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

18:15

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

12:27

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

10:10

Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

09:11

WSJ: USA ja Hiina majandused liiguvad valusa lahutuse poole

ilmateade

loe: sport

18:08

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

17:26

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

loe: kultuur

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

loe: eeter

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

15:06

Toitumisnõustaja: vahet tuleb osata teha näljal ja isul

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.02.2026 15:00:00)

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo