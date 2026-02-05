Volkswagen ja Stellantis kutsusid EL-i üles soosima kohalikku autotööstust

Euroopa kaks suurimat autotootjat kutsusid Brüsselit üles muutma ostutoetuste ja riigihangete korda nii, et see soosiks imporditud sõidukite asemel kohalikku toodangut. Tootjad nõuavad selget märgistamist ja lisasoodustusi just Euroopas valmistatud elektriautodele.

Kolmapäeva õhtul riiklikes ajalehtedes avaldatud ühispöördumises kutsusid Volkswageni ja Stellantise tegevjuhid – kelle käes on kokku umbes 40 protsenti EL-i autoturust – Euroopa Komisjoni üles looma täiemahulist "Made in Europe" strateegiat, vahendas Euractiv.

Volkswageni juht Oliver Blume ja Stellantise juht Antonio Filosa kirjutasid, et strateegia peaks tuginema ausa konkurentsi põhimõttele EL-i ühtsel turul – viidates tõenäoliselt odavale impordile Hiinast.

Tegevjuhtide sõnul tuleks EL-i maksumaksja raha suunata just kohaliku tootmise edendamisse. Nad põhjendasid, et "Made in Europe" märgis ei peaks tähistama ainult konveierliini asukohta, vaid ka seda, kus on toodetud elektriajamid, akuelemendid ja muud põhikomponendid.

Vastutasuks selle eest, et nad toodavad enamiku oma sõidukitest kodumaal, selle asemel et viia tootmine välismaale, ootavad Saksa autohiid Volkswagen ja Hollandis registreeritud kontsern Stellantis lisakulude hüvitamist.

Kuna uute autode müük peab vastama üha rangematele heitkoguste vähendamise eesmärkidele, pakkusid tegevjuhid välja, et EL peaks andma autotootjatele heitkoguste boonust iga bloki sees toodetud elektrisõiduki eest.

"Kui tootja vastab neile kriteeriumidele suure osa oma pargi puhul, tuleks seda boonust arvestada kõigi tema elektrisõidukite puhul," märkisid tegevjuhid. "See julgustaks autotööstust säilitama tootmist EL-is ja investeerima trahvidest säästetud miljardid eurod uuesti kohalikesse projektidesse."

BMW seisukoht on märgatavalt erinev.

Saksa auto tootja leiab, et üleminek elektriautodele on võimatu ilma globaalsete ahelate ja tiheda rahvusvahelise koostööta. "Iga tööstuspoliitika peab arvestama ekspordist tulenevat märkimisväärset lisandväärtust ja tagama järjepidevuse koostöös rahvusvaheliste kaubanduspartneritega," ütles BMW Euractivile.

Arutelu selle üle, kas ja kuidas eelistada kodumaiseid tootjaid, toimub vahetult pärast seda, kui autotootjad suutsid veenda Euroopa Komisjoni leevendama süsiniku heitkoguste standardeid.

Komisjon viimistleb parasjagu tööstuse kiirendamise seaduse eelnõu.

Hiljutise lekke kohaselt sisaldab eelnõu tõenäoliselt konkreetseid sätteid kohaliku tootmise edendamiseks või isegi kohustuslikuks muutmiseks. Seda ideed toetavad häälekalt Prantsusmaa ja EL-i tööstusvolinik Stephane Sejourne, kes kaasas hiljuti tuhandeid Euroopa ettevõtteid oma üleskutse taha kehtestada ranged "Made in Europe" reeglid.