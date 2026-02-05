Eesti sulgeb kolmeks kuuks öise liikluse Luhamaa ja Koidula maanteepiiril

Valitsuse plaani kohaselt suletakse Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktid alates 24. veebruarist öisel ajal kogu liiklusele. Päevasel ajal on piiripunktid avatud 12 tundi.

Peaminister Kristen Michal nentis, et Venemaa pidevaid segadusttekitavaid samme piiril ei saa jätta tähelepanuta.

"Kuna Venemaa käitub piiril kohati ebaratsionaalselt, on meil vaja vabastada ressursse piiri tõhusamaks valvamiseks. Alates 24. veebruarist vähendame kolmeks kuuks piiripunktide lahtiolekuaega ja sulgeme need ööseks, et saaksime mujal piiril olukorral tähelepanelikumalt silma peal hoida. Samuti jätkub Venemaa suunal täielik tollikontroll. Edasised otsused teeme lähtuvalt julgeolekuvajadustest ja olukorra arengust piiril," ütles Michal.

Siseminister Igor Taro sõnas, et Venemaa piirivalvurite käitumine nõuab politsei- ja piirivalveametilt pidevalt ressursse ja kõrgendatud tähelepanu.

"Piiripunktide öiste töötundide arvelt saame oma ametnikke tõhusamalt rakendada seal, kus neid on kõige rohkem vaja," sõnas Taro.

Ta lisas, et esialgu kehtib otsus kolm kuud, mille järel hinnatakse olukorda uuesti ja otsustatakse edasised sammud.

Piiriületuste arv on vähenenud

Taro nentis ka, et piiripunktide töömahu vähendamine Eesti–Vene piiril on loogiline samm olukorras, kus piiriületuste arv on märgatavalt vähenenud ega taastu tõenäoliselt enam endises mahus.

"Võrreldes 2018. aastaga on piiriületuste arv vähenenud ligikaudu viis korda. Kui 2018. aastal ületas idapiiri 5,3 miljonit inimest, siis 2025. aastal oli see arv 1 084 320," ütles siseminister.

Suurim liiklus oli möödunud aastal Narva piiripunktis (626 470 ületust), millele järgnesid Luhamaa (239 542) ja Koidula piiripunkt (213 910).

2025. aastal ületas Luhamaa piiripunkti riiki siseneval ja riigist väljuval suunal kokku 239 542 inimest. Neist 41 protsenti olid Euroopa Liidu kodanikud, sh üheksa protsenti Eesti ja 18,5 protsenti Läti kodanikud, ning 59 protsenti kolmandate riikide kodanikud, sh 31 protsenti Vene kodanikud.

2025. aastal ületas Koidula piiripunkti riiki siseneval ja riigist väljuval suunal kokku 213 910 inimest. Neist 59 protsenti olid Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, sh 46 protsenti Eesti kodanikud, ning 41 protsenti kolmandate riikide kodanikud, sh 28 protsenti Vene kodanikud.