Euroopa Keskpank jättis taas intressid muutmata

Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde`i sõnul kinnitab Nõukogu ajakohastatud hinnang veelkord, et inflatsioon peaks stabiliseeruma eesmärgiks seatud kahe protsendi tasemel ning majandus on ebakindlas rahvusvahelises keskkonnas jätkuvalt vastupidav.

"Kasvu elavdavad madal tööpuudus, erasektori tugevad bilansid, avaliku sektori järk-järgult kasvavad kulutused kaitse- ja taristuvaldkonda ning varasemate intressimäära kärbete toetav mõju. Väljavaade on siiski endiselt ebakindel, seda eelkõige üleilmse kaubanduspoliitikaga seotud praeguse ebakindluse ja geopoliitiliste pingete tõttu," ütles Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.