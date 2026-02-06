X!

Tsahkna kohtus Kiievis president Volodõmõr Zelenskiga

Eesti
Eesti välisminister Margus Tsahkna koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.
Eesti välisminister Margus Tsahkna koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna viibis 5. ja 6. veebruaril visiidil Kiievis, kus kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja välisminister Andri Sõbihaga arutati edasisi samme surve tõstmiseks Venemaale. Kohtumisel nõustuti, et vaid tugev surve ja isolatsioonipoliitika jätkumine aitab jõuda õiglase ja püsiva rahuni.

"Eesti toetus Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele püsib vankumatu, sest meie enda julgeoleku huvides on, et relva jõul piiride muutmise katsed ei õnnestuks," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Ta lisas, et Eesti välispoliitiline joon ei ole muutunud ja Ukraina toetamine agressioonile vastuseismisel püsib Eesti välispoliitilise prioriteedina.

"Kuni Venemaa eesmärk Ukraina hävitada ja Euroopa julgeolek ümber korraldada pole muutunud, ei muutu ka meie isolatsiooni- ja survepoliitika Venemaa suunas. Ka kohtumistel Kiievis olime ühel arusaamal, et õiglase ja püsiva rahuni viib üksnes Ukraina poliitiline, majanduslik ja sõjaline toetamine ning agressor Venemaa isoleerimine, survestamine ja temalt sõja pidamiseks vajalike majanduslike vahendite äravõtmine," ütles Tsahkna.

"Eesti jätkab sõjalise abi andmist Ukrainale vähemalt 0,25 protsendi ulatuses SKP-st igal aastal. Samuti oleme panustanud NATO relvaabi algatusse PURL. Põhjala ja Balti riikide (NB8) tänavuse eesistujana hoiame Ukraina toetamist oma ühise tegevuse keskmes," ütles Tsahkna.

Tsahkna lisas, et jätkavad ka tööd Ukraina edasiliikumiseks Euroopa Liidu liikmesuse suunas ning selle nimel, et Ukraina saaks võtta kasutusele aastateks 2026–2027 ette nähtud 90 miljardi euro suuruse laenu, milles EL-i liidrid läinud aasta lõpus kokku leppisid. Samuti jätkub tema sõnul töö tugevate julgeolekugarantiide väljatöötamiseks.

"Eesti tegi oma valmisoleku panustada tahtekoalitsiooni teatavaks juba mullu kevadel," ütles Tsahkna.

Välisministrid arutasid kohtumisel ka võimalusi teha koostööd, et sulgeda Schengeni ala uks Venemaa võitlejatele.

"Ukrainas sõjakoledusi toime pannud Vene võitlejad kujutavad endast Euroopale julgeolekuohtu ja peame tegutsema selle nimel, et nad ei saaks Schengeni alale siseneda nagu tavalised reisijad," sõnas välisminister.

Eesti välisminister Margus Tsahkna käis visiidil Kiievis. Autor/allikas: Välisministeerium

Tsahkna teatas visiidi raames ka Eesti toetusest Ukrainale energiakriisi üleelamiseks.

"Venemaa ei ole lahinguväljal saavutanud edu ja ta ei ole võidukursil. Venemaa on suunanud oma rünnakud Ukraina energiataristu pihta, et jätta ukrainlased viimase 16 aasta kõige külmemal talvel ilma toasooja, elektri ja veeta ning seeläbi murda nende võitlusvaim. Eesti humanitaar- ja energiatoetus annavad ukrainlastele sooja ja peavarju ning aitavad ukrainlastel talve üle elada," sõnas Tsahkna, kes avas eile Kiievi Troještšaja linnaosas Eesti rahastusel püstitatud mobiilse kriisikeskuse. Lähiajal avatakse veel kaks samasugust Eesti rahastusel püstitatavat keskust.

"Kriisikeskus pakub ööpäevaringselt paika, kuhu toasooja ja elektriühenduseta kortermajade elanikud saavad tulla varju külma eest, laadida seadmeid ning tarbida joogivett, internetti ning saada sooja jooki ja kergemat toitu," ütles Tsahkna.

Kriisikeskused püstitatakse MTÜ Mondo ja tema partnerorganisatsiooni Dobrobat koostöös Eesti välisministeeriumi ja annetajate rahastusel.

Välisministri sõnul jätkab Eesti ka Ukraina ülesehitamist ja valmistub 2027. aastal korraldama Tallinnas Ukraina ülesehituskonverentsi.

"Ukraina ühiskonna normaalse toimimise tagamiseks ja Venemaa põhjustatud hävitustöö järelmite leevendamiseks jätkab Eesti ülesehitusprojektidega Žõtomõri oblastis. Tänu Eestile on Žõtomõri linna laste turvakodul nüüd soe ja kõigi mugavustega pommivarjend ning riigi sisepõgenikel 36 korteriga sotsiaalmaja Ovrutšis," ütles Tsahkna neljapäeval kahe nimetatud objekti avamise järel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:40

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

18:39

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

18:36

USA kutsus Venemaad ja Hiinat kolmepoolsetele tuumakõnelustele

18:30

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

18:02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:52

Meedia: Niinistöst võib saada Euroopa Liidu erisaadik suhtluseks Venemaaga

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:29

Tsahkna kohtus Kiievis president Volodõmõr Zelenskiga

17:25

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

06:52

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

16:55

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

10:29

GRU asejuht sai Moskvas toimunud tulistamises haavata

05.02

Karis: Eesti välispoliitika on ühtne

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12:07

Eksperdid: valitsus kujundab maastikku Karise mittetoetamiseks

ilmateade

loe: sport

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

loe: kultuur

18:02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

16:18

Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

13:44

Uue muusika reede: An-Marlen, Sombr, Alika, EsDeeKid jpt

13:13

Vaino: Mati Unt oli omal ajal samasugune staar nagu tänapäeval sisuloojad

loe: eeter

13:56

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

12:37

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

11:13

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

Raadiouudised

15:35

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

15:30

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

15:25

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

12:30

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

12:30

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

12:25

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

10:00

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

10:00

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

09:45

Rootsi Ringhalsi tuumajaama juurde kavatsetakse rajada moodulreaktorid

09:40

Kohati sajab nõrka lund ja läänerannikul on pinnatuisku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo