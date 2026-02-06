Tartlased on hakanud jäätunud Emajõge jalakäiguteena kasutama

Tartus Emajõel on jääkiht kasvanud kohati ligi 30 sentimeetrini ja nii on asunud tartlased Emajõge ka teena kasutama. Kuigi teatud piirkondades võib jää olla ka õhem ja seal liikumine on ohtlik, siis ametlikku jääteed ja regulaarset kontrolli jääolude üle Tartu linn ei plaani.

Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et Emajõel võib jää paksus olla kohati üle 30 sentimeetri ja inimesed kasutavad külmunud jõge nii jalutamiseks, suusatamiseks kui ka jalgrattaga sõitmiseks.

"Need, kes näiteks Raadi piirkonnas elavad ja tahaksid Tähtvere parki külastada, peavad ikka väga pika ringiga tulema. Praegu näiteks kodust saan umbes kümne kuni 15 minutiga, aga kui jääd ei ole, siis on umbes 30 kuni 40 minutit kõndimist," ütles kohalik Allan.

"Nii paksu Emajõe jääd mäletan võib-olla lapsepõlvest, kui sai turvaliselt üle jää kõnnitud. Sellist paksust ei ole nüüd tükk aega olnud. Ma arvan, et 15-20 aastat ikka äkki," sõnas tartlane Marti.

Keskkonnaagentuur kinnitas, et viimati mõõdeti nii paks jää emajõel 15 aastat tagasi. Agentuur mõõdab jää paksust aga üks-kaks korda talve jooksul Kvissentali piirkonnas ja nii puudub teadmine, kui paks on tegelikult jää sildade all ja käänukohtades, kus jää on enamasti õhem. Keskkonnaagentuuri sõnul võiks ilma soojenedes kaaluda ka jää paksuse regulaarsemat mõõtmist.

"Siin on küsimus selles ajaloolises mälus ka. Kui varem külmemate talvede perioodil, ajalooline mälu oli selge, et kust võis minna ja kust ei võinud minna, siis see teadmine on ära kadunud ja ei tasuks nüüd oodata kuni keegi ära upub. Selles mõttes peaks kontrollmehhanismi looma, kui erakordsemad jääpaksused tekivad edaspidi ka," sõnas keskkonnaagentuuri hüdroloogilise seire peaspetsialist Tanel Toots.

Kui Riias Daugava jõel said jalakäijad veel sellel nädalal liikuda, siis reedel otsustati jõel käimine ohutuse tagamiseks siiski keelata. Tartu linn jõel liikumist keelama ei hakka, kuid ei plaani jää paksust ka iga päev mõõtma hakata ega ametlikku jääteed luua.

"Inimese enda vastutus on alati kõige esmane ja me ei näe, et see linna poolt kontrolli palkamine oleks praegu mõistlik ja vajalik. Kui hakkab kevade poole jää sulama, võib-olla me peame midagi siis ette võtma selleks, kui inimesed liiga palju seal jääl on, aga et linna poolt kontrollitud jääteed teha, selleks me vajadust ei näe," ütles Tartu abilinnapea Priit Humal.