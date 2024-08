WSJ: Biden üritas tulutult kasutada relvamüüki, et Iisraeli survestada

Blinken naasis kolmapäeval Washingtoni ilma läbimurdeta, kuigi läbirääkimised jätkuvad.

Välisministeeriumi ametnikud ütlesid, et relvamüügi teadaanne tehti sõltumatult lootustest vaherahule. Kuid mõned administratsiooni sees lootsid, et see müük näitaks, et USA toetab Iisraeli, arvestades muret võimaliku Iraani rünnaku pärast.

Daniel Levy, endine Iisraeli valitsuse ametnik, märkis, et Bideni administratsioon võis püüda julgustada Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut vaherahule. "Kuid see lähenemine võis hoopis tagasilöögi anda, sest kui Washington relvi tarnib, tunneb Netanyahu, et ta on võitnud ja suudab USA-d manipuleerida nagu alati.

Bideni administratsiooni eelmisel nädalal välja kuulutatud relvatehingud hõlmavad F-15 hävituslennukite, sõidukite, miinipildujate, tankimoonade ja rakettide tarnet. Välisministeerium ütles, et enamik relvi tarnitakse alles 2026. aastal ja lennukid alles 2029. aastal.

Gaza praeguse sõja alguses korraldas Bideni administratsioon kümnete tuhandete pommide ja teiste relvade kiire õhutranspordi Iisraeli. Kuna tsiviilohvrite arv Gazas kasvas, lõpetas administratsioon nende saadetiste kiirendamise ja otsustas seejärel peatada ühe suure pommisaadetise, et survestada Netanyahut loobuma plaanist rünnata Rafah' linna Lõuna-Gazas.

President Biden hoiatas märtsis Iisraeli, et rünnak Rafah'le, kus tol ajal varjas end üle miljoni palestiinlase, ületaks punase joone. Relvade tarnimise lõpetamine ei olnud laual, kuid Biden jättis võimaluse, et USA võib teatud tüüpi sõjalise abi Iisraelile peatada.

Iisrael muutis oma sõjalist plaani Rafah'sse sisenemiseks, mida Bideni administratsioon pidas pommide tarnimise peatamise tulemuseks. Kuid enamik tsiviilisikuid põgenes ikkagi linnast ja hukkunute arv on jätkuvalt suur.

Biden'i administratsioon taastas 500 naelaste pommide tarned, kuid 2000 naelaste pommide tarned on endiselt külmutatud.

"Sõjaaeg on mõjuvõimu kasutamiseks kõige hullem aeg, sest just siis on partner kõige vähem tõenäoline administratsiooni juhiste järgi tegutsema," ütles relvamüügiga seotud vabariiklasest kongressiametnik. "Riigid ei hakka oma sõda piirama, sest USA üritab sõda Washingtonist juhtida. See on kõige halvem mikrojuhtimise vorm."

Tsiviilohvrid on Biden'i administratsiooni frustreerinud, kuid pole toonud kaasa põhimõttelist muutust relvamüügi poliitikas, ütlevad USA ametnikud. Välisministeeriumi aruanded on leidnud, et Iisrael võis rikkuda humanitaarõigust USA relvade kasutamisel, kuid rahvusvahelise õiguse rikkumisi ei tuvastatud. See võimaldas relvamüükidel jätkuda.