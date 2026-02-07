Otepää keskväljakul toimus taas Euroopa saunamaraton

Euroopa saunamaratoni osalejate ligi 200 kilomeetri pikkune teekond algas hõisete ja pasunate saatel Otepää keskväljakult.

Üle Valgamaa oli 188 võistkonnale kuumaks köetud 21 eriilmelist sauna. Nii oli puuküttega ahju kere külge saanud ka aastaid näinud haagissuvila

Saunaliste hulgas oli nii neid, kes nautisid, kui ka neid, kes võistlesid. Kerise võis leida aga näiteks ka Palu endisest bussijaamast.

"Eestlased ei ole üldse eestlased sellel üritusel, seda on nii vahva kõrvalt kogeda. Me oleme üldiselt sellised, et üksteisele otsa ei taha vaadata ja hoiame distantsi kõvasti. Siin ei ole absoluutselt probleemi minna sauna ja olla üksteise ligi," rääkis saunaline Olga.

Eesti saunakultuuriga nakatusid ka ameeriklased

"Me oleme aurusaadikud. Me proovime olla nagu piraadid, aga müts hakkab kuuma tõttu vaikselt ära tulema," ütles Chris.