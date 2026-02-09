Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

Esmaspäeval tegi Harju maakohus teatavaks otsuse, mille järgi mõisteti endisele ministrile ja riigikogulasele Kalle Laanetile karistuseks aasta ja neli kuud tingimisi vangistust, vahendas Õhtuleht.

Prokuratuur süüdistas Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Kohus leidis esmaspäeval, et kasulaps on siiski seotud isik, mistõttu poleks tohtinud ta tema käest korterit üürida.

Riigikogu võttis 22. mail Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

Kohtueelse menetluse viis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

