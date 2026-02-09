X!

Kurgitootja Grüne Fee laiendab tootmist kolmandiku võrra

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

Eesti suurim kurgitootja Grüne Fee laiendab oma tootmist kolmandiku võrra. Ettevõtte sõnul on nõudlus kasvanud, jaemüüjad näevad aga kodumaise kurgi müüginumbrite langust.

Grüne Fee kaasajastab oma tootmist, kuna praegused kasvuhooned ei ole enam esimeses nooruses. Uus kasvuhoone on tootmise pindalast ligi kolmandik. Praegu annavad kasvuhooned 3300 tonni kurki aastas, uue kasvuhoone tootmismaht on üle 1400 tonni aastas.

"Meil on täna kuskil 2,5 hektarit kurgi kasvupinda ja uus kasvuhoone saab olema 7300 ruutmeetrit. Ehk sisuliselt kolmandik. Pikas perspektiivis on meil plaan üks vana kasvuhoone maha võtta ja alustada selle asemel kasvatust uues kasvuhoones. Küll aga tänu oluliselt suuremale saagikusele ruutmeetri kohta, mis loodetavasti on vähemalt 50 protsenti suurem kui täna meie vanas kasvuhoones, saame me summa summarum saaki juurde," rääkis Grüne Fee Eesti juhatuse liige Kristo Eisenberg.

Täna küündib kodumaise kurgi hind poelettidel üle seitsme euro kilo eest. Ka põhjanaabrite juures kasvanud kurk on Eestis toodetust odavam. Selveri äriarenduse juhi Kristjan Andersoni sõnul on kõrge hind kahandanud ka kurgi müügimahtu.

"Saame öelda, et üle kümne protsendi osteti kurki vähem. Kui kõrvale toome tomati, mida osteti eelmise aastaga samal tasemel, ja Eesti number üks toote, mida kõige rohkem ostetakse, kartuli – keskeltläbi üle viie protsendi osteti kartulit näiteks rohkem. Kui nüüd mõtleme, et miks kurki vähem osteti – ju see põhjus sinna hinda ikka maetud oli," lausus Anderson.

Kurgi tootmise peamine hinnamõjutaja on elektri hind. Eisenbergi sõnul on suurtootjale elekter Eestis kallim kui Soomes. Uuemad kasvuhooned võivad kurgi omahinda alla tuua.

"Kui me suudame olla efektiivsemad, tootmiskulusid alla tuua, siis suure tõenäosusega nii ka juhtub. Tänane olukord, kus meedias räägitakse igapäevaselt kõrgetest elektrienergiakuludest, tuleb tunnistada, et meie regioonis ja eriti Eestis suurtootja elektrihind on oluliselt kallim kui näiteks Soomes. Poelettidel näete ka Soome kurki, mis on odavam, see tuleneb kahest aspektist: Soomes on suurtootja elektrihind kaks korda odavam kui meil, ja teine aspekt on see, et Soome tootjatel on üsna mitmeid otsetoetusi, mida näiteks katmikalal erinevalt teistest põllumajandustootjatest ei ole," lausus Eisenberg.

Uue kasvuhoone maksumus on kuni viis miljonit eurot, suurem osa investeeringust loodetakse saada PRIA investeeringutoetusest.

Toimetaja: Marko Tooming

