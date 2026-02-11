FT: Ukraina plaanib kevadel presidendivalimiste korraldamist

Lehe andmetel on USA presidendi Donald Trumpi administratsioon seadnud julgeolekutagatiste eeltingimuseks, et Ukraina korraldaks valimised ja rahvahääletuse hiljemalt 15. maiks.

Lehe allikate sõnul peaks Ukraina president Volodõmõr Zelenski andma valimistest ja rahvahääletusest teada 24. veebruaril, mil Venemaa täiemahulise sissetungi algusest möödub neli aastat.

Ukraina presidendi kantselei ei vastanud väljaande päringule.

Trump on varem öelnud, et Ukrainas tuleks saavutada rahu suveks. Kui seda ei juhtu, hakkab USA administratsioon avaldama survet nii Venemaale kui ka Ukrainale.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles varem sel nädalal Venemaa telekanalile NTV antud intervjuus, et Ukraina rahulahenduseni on veel pikk tee minna.

Möödunud nädalal võõrustas USA Ukraina ja Venemaa vahelisi kõnelusi Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis. Need lõppesid läbimurdeta.