Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Keldo, Terras
Riigikogu infotunnis vastavad täna riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.
Kallas vastab küsimustele alampalga, valitsuse poliitika, poliitilise olukorra, riigi olukorra, energeetika, koolide sisseastumise süsteemi läbikukkumise ja energiakriisi kohta.
Terras vastab küsimustele toidujulgeoleku ja jääteede kohta. Keldo vastab küsimustele Eesti majanduse kaitsmise ning kohaliku tööjõu puuduse kohta Ida-Virumaal.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi