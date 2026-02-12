X!

Sidepiirangud tekitavad Vene vägedele raskusi

Välismaa
Vene sõdurid tutvustavad kooliõpilastele Starlinki sidesüsteemi.
Vene sõdurid tutvustavad kooliõpilastele Starlinki sidesüsteemi. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Alexander Ermochenko
Vene väed on sattunud rindel raskustesse pärast seda, kui nad kaotasid võimaluse kasutada Starlinki internetiterminale ning lisaks piiras riik sõnumirakenduse Telegram kasutamist. Kommunikatsiooniprobleemid on halvanud üksuste tegevuse ja põhjustavad sõdurite oma vägede tule alla jäämist, selgub meedia teadetest.

"Rinne on šokis... Starlinkid on surnud, Telegram on blokeeritud – kuidas me peaksime võitlema? Kas kirjatuvide abil?" vahendas väljaanne Kyiv Post Vene propagandisti Ivan Utenkovi teisipäeval avaldatud kriitikat.

Telegrami kasutajad Venemaal teatasid 10. veebruaril laialdastest katkestustest teist päeva järjest, kusjuures Downdetector registreeris 24 tunni jooksul üle 11 000 kaebuse, märkis Kyiv Post

Venemaa riiklik tsensuuri- ja kommunikatsioonijärelevalveasutus Roskomnadzor hakkas sel nädalal  rakendust üleriigiliselt aeglustama. Venemaal sündinud tehnoloogiaettevõtja Pavel Durovi asutatud Telegram on populaarne kogu Venemaal ja Ida-Euroopas.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov püüdis probleemi tähtsust vähendada, öeldes, et Telegram ei ole tõenäoliselt rindelähedases suhtluses peamine tööriist.

"Ma ei usu, et on mõeldav, et rindesuhtlus toimub Telegrami või mõne muu sõnumirakenduse kaudu. Seda on raske ja võimatu ette kujutada... spetsialistid peaksid sellest rääkima," ütles ta ajakirjanikele.

Vastuseks vaidlustas Vene vabatahtlik kutsungiga Trinatsatõi Peskovi avalduse, öeldes, et Telegrami blokeerimine on nagu endale jalga tulistamine.

"Hea Dmitri Sergejevitš [Peskov], sõjaväelase ja erioperatsioonis osalejana ütlen teile tõtt. Tihti toimub Telegrami kaudu mitte ainult suhtlus ja lahingujuhtimine, vaid ka logistika, humanitaarabi kogumine ja kohaletoimetamine," kirjutas vabatahtlik.

"Ja siin ei ole arvestatud mitmesuguseid muid ülesandeid; mõnikord tehakse Telegrami kaudu isegi suurtükitule korrigeerimist. Põhimõtteliselt on Telegrami blokeerimine nagu endale jalga tulistamine, et ennast üles äratada," lisas ta.

Telegrami kasutuse piiramine on osa laiemast mustrist – Roskomnadzor on alates 2025. aasta augustist osaliselt blokeerinud Telegrami ja teise sõnumirakenduse, WhatsAppi kõnesid, viidates turvaprobleemidele. Venemaa seadusandjate väitel levib Telegrami kanalite kaudu valeinfot, ametnikud on aga väitnud, et platvormi kasutatakse tsiviilisikute värbamiseks sabotaažiks ja terroristlikuks tegevuseks.

Samas on rakenduse piiramine tekitanud paanikat Venemaa vabatahtlike, propagandistide ja sõjaväeblogijate seas, märkis Kyiv Post.

"Roskomnadzor on lihtsalt vaenlase kaasosaline... Pärast Telegrami keelamist peame vist hakkama sõjalistel eesmärkidel kirjatuvisid kasutama. Humanitaarabi kaob ja see tähendab sõdurite elusid," kirjutas vabatahtlik Trinatsatõi.

"Roskomnadzor saboteerib tahtlikult sõjalist erioperatsiooni ja mitte keegi riigiduumas ei taha seda näha," kirjutas kasutaja hüüdnimega Mihhail Telegrami kanali kommentaarides.

Vene vägede jaoks teeb asja hullemaks Starlinki kinni keeramine. Ukraina partisanid ütlevad, et Vene üksuste suhtlus Ida- ja Lõuna-Ukrainas on piiratud ja see halvab ülemate võimalused oma üksusi juhtida. Varusidekanalid ei tööta ja Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemid segavad ka nende enda raadiojaamu. Ühes Zaporižžjas toimunud intsidendis hukkus väidetavalt 12 sõdurit, kes jäid omade tule alla.

Sidekatkestused järgnevad SpaceX-i hiljutisele otsusele keelata Venemaa vägede poolt Ukrainas kasutatavad Starlinki terminalid, katkestades internetiühenduse hinnanguliselt tuhande kilomeetri pikkusel rindejoone lõigul.

Ukraina elektroonilise sõjapidamise spetsialist Serhiy "Flash" Beskrestnov ütles, et peaaegu kõik Starlinkist sõltuvad Venemaa rindeüksused on kaotanud võime edastada turvaliselt andmeid, mistõttu ülemad ei saa rünnakuid koordineerida.

"Ilma stabiilse sideta rindel algab kaos," kommenteeris Ukraina partisaniliikumine Ateš. "Venemaa sõltuvus tsiviiltehnoloogiast on pöördunud tema vastu. Kui side kaob, variseb juhtimine kokku ja väed hakkavad ennast hävitama."

Vene võimud evakueerisid tabamuse saanud sõjaväerajatise lähistelt elanikud

Ukraina droonirünnak Venemaal asuvas Volgogradi oblastis põhjustas tulekahju sõjaväerajatises ja tõi kaasa lähedalasuva küla evakueerimise, teatas  neljapäeval kuberner Andrei Botšarov.

"Allakukkuvad rusud põhjustasid tulekahju kaitseministeeriumi rajatise territooriumil Kotlubani küla lähedal," postitas Botšarov suhtlusvõrgustikku Telegram.

"Tsiviilelanike ohutuse tagamiseks kustutustööde ajal tekkida võiva plahvatusohu eest on välja kuulutatud ja käimas evakuatsioon lähedalasuvas Kotlubani külas," lisas kuberner.

Väidetavalt sai Ukraina õhurünnakus tabamuse Vene vägede moonaladu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post, AFP-BNS

