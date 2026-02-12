X!

Pentagoni poliitikajuht: NATO põhinegu partnerlusel, mitte sõltuvusel

Välismaa
USA asekaitseminister Elbridge Colby (keskel), paremal NATO peasekretär Mark Rutte, vasakul Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.
USA asekaitseminister Elbridge Colby (keskel), paremal NATO peasekretär Mark Rutte, vasakul Eesti kaitseminister Hanno Pevkur. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Tom Nicholson
Välismaa

USA asekaitseminister kaitsepoliitika küsimustes Elbridge Colby kutsus neljapäeval Brüsselisse NATO kaitseministrite kohtumisele saabudes üles rajama allianss partnerlusele, mitte sõltuvussuhtele.

"Nüüd on aeg koos tegutseda, olla pragmaatiline," ütles ta ajakirjanikele, kutsudes üles kujundama allians selliseks, mis tema sõnul põhineb pigem partnerlusel kui sõltuvusel ja naaseb oma algselt kavandatud eesmärgi juurde.

Colby pakkus Euroopa liitlastele ka mõningat kindlustunnet, kui ütles, et näeb tugevat alus koostööks nendega, kuna nood on kokku leppinud, et juhivad tavarelvadega toimuva konflikti korral maailmajao kaitset ise.

Brüsselis NATO peakorteris toimuval kohtumisel ei osale Ameerika Ühendriikide poolt kaitseminister Pete Hegseth, vaid USA-d esindab hoopis Pentagonis tähtsuselt kolmandal kohal olev Colby.

Hegsethi puudumine on teine ​​järjestikune kord, kui president Donald Trumpi administratsiooni liige jätab NATO kohtumise vahele. Detsembris ei osalenud alliansi välisministrite kohtumisel välisminister Marco Rubio.

Need puudumised ja korduvad pinged Trumpi ja Euroopa riikide vahel - viimati Gröönimaa pärast - on tekitanud Euroopa juhtide ja kommentaatorite seas küsimusi Washingtoni pühendumuse kohta NATO suhtes, mis on aastakümneid olnud maailmajao kaitse alustalaks.

Trump on korduvalt kutsunud Euroopa riike üles suurendama oma sõjalisi kulutusi ja võtma rohkem vastutust oma julgeoleku eest, vähendades oma sõltuvust USA-st. NATO juhid vastasid sellele eelmisel aastal, nõustudes kulutama viis protsenti oma sisemajanduse koguproduktist (SKP) kaitse- ja julgeolekuga seotud kuludeks.

Märgina liidu tasakaalu muutumisest teatas NATO sel nädalal, et USA annab kaks oma peamist juhtimispunkti – staabid Napolis ja Norfolkis – üle Euroopa ohvitseride juhtida.

Neljapäevase kohtumise alguses ütles NATO peasekretär Mark Rutte, et liitlased astuvad samme, et võtta rohkem vastutust.

"Me näeme juba liitlaste kaitsekulutuste märkimisväärset suurenemist," ütles ta. "Investeeringud on suurenenud kümnete miljardite võrra."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:45

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

14:41

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

14:41

Politsei teatel oli Kanada tulistaja 18-aastane transsooline naine

14:18

Harri Tiido: eluea pikendamisest

14:15

AstraZeneca tromboosimõistatus sai viimaks lahenduse

14:10

Eesti sulgpallinaiskond pidi EM-il tunnistama Ukraina paremust

13:49

Huviharidus aitab teismeliste kuritegusid ennetada

13:40

VAATA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat Uuendatud

13:39

Goggia asemel tõi Itaaliale kulla Brignone Uuendatud

13:34

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

12:38

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

ilmateade

loe: sport

14:41

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

14:10

Eesti sulgpallinaiskond pidi EM-il tunnistama Ukraina paremust

13:40

VAATA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat Uuendatud

13:39

Goggia asemel tõi Itaaliale kulla Brignone Uuendatud

loe: kultuur

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

loe: eeter

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu kunstimuuseumi külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

Raadiouudised

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

12:30

Reedel liigub lumesadu lõunast põhja poole

12:30

Raadiouudised (12.02.2026 12:00:00)

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

10:00

Päeval tuleb kuni kümme külmakraadi

09:30

Raadiouudised (12.02.2026 09:00:00)

00:25

Päevakaja (11.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo