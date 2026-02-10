USA loovutab kahe NATO staabi juhtimise eurooplastele

Ameerika Ühendriigid loovutavad kahe NATO staabi juhtimise Euroopa ohvitseridele, mis peegeldab Washingtoni soovi, et Euroopa liitlased võtaksid suurema rolli oma kaitse eest vastutamisel. Uudisteagentuuriga Reuters rääkinud anonüümsete sõjaväeametnike sõnul hõlmab pakkumine NATO piirkondlikke juhtimispunkte Itaalias Napolis ning USA Virginia osariigis Norfolkis.

Samm on kooskõlas USA presidendi Donald Trumpi nõudmistega, et Euroopa riigid võtaksid suurema vastutuse oma julgeoleku tagamise eest. Tema administratsioon on nõudnud, et sõjalisest alliansist, mida pikka aega domineeris USA, saaks nüüd Euroopa juhitud NATO, kommenteeris Reuters.

Anonüümsust soovinud allika sõnul võtavad Euroopa ohvitserid üle NATO liitlaste ühendvägede väejuhatuse Napolis ja ühendvägede väejuhatuse Norfolki, mida mõlemat juhivad praegu USA admiralid.

Siiski võtaks USA enda kätte kolm hierarhias veidi madalamal asuva väejuhatust, mis kannavad olulist vastutust operatsioonide juhtimise eest – liitlasvägede õhuväejuhatus, mereväejuhatus ja maaväejuhatus, ütlesid üks sõjaväeallikas ja teine ​​asjaga kursis olev isik.

Küsimusele kavandatavate muudatuste kohta vastas NATO ametnik: "Liitlased leppisid kokku vanemohvitseride vastutuse uues jaotuses NATO väejuhatuse struktuuris, milles Euroopa liitlased, sealhulgas NATO uusimad liikmed, mängivad alliansi sõjalises juhtimises olulisemat rolli."

Ametnik ütles, et otsus on seotud tulevaste rotatsioonide planeerimisega ja täpsem teave esitatakse õigel ajal.

Euroopa diplomaatide sõnul on ümberkorraldus on kooskõlas pikaajaliste aruteludega alliansisisese koormuse jagamise üle, isegi kui mõned NATO liikmed seavad kahtluse alla, kui kiiresti Euroopa suudab enda kanda võtta suurema operatiivjuhtimise rolli.

Praktikas tähendab see, et kõrgemaid juhtimispositsioone, mida ajalooliselt on täitnud USA ohvitserid, täidavad üha enam Euroopa ohvitserid, mis tähistab olulist muutust Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhtimisstruktuuris.

Käsumuudatustest teatasid varem Prantsuse väljaanne La Lettre ja rahvusvaheline poliitikauudiste portaal Politico.