Reedel on oodata lund ja tuisku

Reedel öösel laieneb Skandinaavia ja Soome kohal tugevnev kõrgrõhkkond servaga Eesti poole. Pärast keskööd lisandub pilvi, aga suuremat sadu ei tule ning ilm on mõõdukalt külm. Poola kohale jõuab madalrõhkkond, mille serva mööda laieneb keskpäevaks lumesadu Eesti lõunapiirile ja seejärel edasi põhja poole. Kirdetuul on tugev ja teeb ka tuisku.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja peale keskööd pilvisus tiheneb. Kohati võib sadada vähest lund ja olla pinnatuisku. Kirde- ja idatuul tugevneb puhudes rannikul iiliti kuni 17 m/s. Külma on 7 kuni 16 kraadi.

Reede hommik on pilvine, aga enamasti sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 5-13, saartel iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -9 kuni -16 kraadi.

Päeval jõuab Lõuna-Eestisse lumesadu, mis levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub mõõdukas kirdetuul puhanguti kuni 18, õhtul kuni 21 m/s ja külma on 6 kuni 12 kraadi.

Laupäev toob lumelisa ja tuisku Ida- ja Lõuna-Eestisse, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Keskmine õhutemperatuur püsib nii öösel kui ka päeval 11-12 külmakraadi juures.

Pühapäev tuleb sajuta ja toob mitmele poole udu, mis püsib kohati ka ennelõunal. Öö tuleb krõbe, külma on 18 kuni 28, läänerannikul kuni 15 kraadi. Ja päeval on -4 kuni -14 kraadi.

Esmaspäeval ja teisipäeval sajab vaid kohati nõrka lund ja ilm püsib talviselt külm.