X!

Reedel on oodata lund ja tuisku

ilm
Tuisune ilm Tallinnas
Tuisune ilm Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Reedel öösel laieneb Skandinaavia ja Soome kohal tugevnev kõrgrõhkkond servaga Eesti poole. Pärast keskööd lisandub pilvi, aga suuremat sadu ei tule ning ilm on mõõdukalt külm. Poola kohale jõuab madalrõhkkond, mille serva mööda laieneb keskpäevaks lumesadu Eesti lõunapiirile ja seejärel edasi põhja poole. Kirdetuul on tugev ja teeb ka tuisku.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja peale keskööd pilvisus tiheneb. Kohati võib sadada vähest lund ja olla pinnatuisku. Kirde- ja idatuul tugevneb puhudes rannikul iiliti kuni 17 m/s. Külma on 7 kuni 16 kraadi.

Reede hommik on pilvine, aga enamasti sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 5-13, saartel iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -9 kuni -16 kraadi.

Päeval jõuab Lõuna-Eestisse lumesadu, mis levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub mõõdukas kirdetuul puhanguti kuni 18, õhtul kuni 21 m/s ja külma on 6 kuni 12 kraadi.

Laupäev toob lumelisa ja tuisku Ida- ja Lõuna-Eestisse, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Keskmine õhutemperatuur püsib nii öösel kui ka päeval 11-12 külmakraadi juures.

Pühapäev tuleb sajuta ja toob mitmele poole udu, mis püsib kohati ka ennelõunal. Öö tuleb krõbe, külma on 18 kuni 28, läänerannikul kuni 15 kraadi. Ja päeval on -4 kuni -14 kraadi.

Esmaspäeval ja teisipäeval sajab vaid kohati nõrka lund ja ilm püsib talviselt külm.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:24

Läti opositsioon ei suutnud taas Silinat umbusaldada

21:21

Reedel on oodata lund ja tuisku

21:16

ERR Belgias: EL-i riigijuhid otsivad võimalusi Euroopa majandusliku jõu suurendamiseks

21:07

Taro soovib Pakostalt narkokaristuste muutuse kohta selgemat infot

21:06

Riigikogu hakkab arutama erakondale tehtavatele annetustele ülempiiri seadmist

21:04

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

20:50

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

20:45

Prantsusmaa konservatiivide juht kandideerib presidendiks

20:38

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

20:30

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

19:44

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

12:10

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

15:14

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

14:45

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

11:56

Aruanne: Eesti kool ja õpetaja uputatakse reformide alla, koormust kärpimata

ilmateade

loe: sport

21:04

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

20:38

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

20:12

Soome olümpiakomitee saatis purjutanud suusahüppetreeneri olümpialt koju

20:09

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

loe: kultuur

20:50

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

20:30

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

19:06

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

19:02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

loe: eeter

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (12.02.2026 18:00:00)

18:30

Lillepoed ja kohvikud teevad ettevalmistusi sõbrapäevaks

18:10

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

18:10

Mitmed Euroopa riigijuhid tahavad süsinikukvoodi hinda kärpida

15:35

Regula naaseb Kuivastu-Virtsu liinile pika ringiga

15:30

Raadiouudised (12.02.2026 15:00:00)

15:30

Kerkinud energiakulud pole pärssinud kodulaenude võtmist

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo