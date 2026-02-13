X!

Ossinovski palub Pakostal hinnata Tallinna linnavalitsuse tegevuse seaduspärasust

Jevgeni Ossinovski.
Jevgeni Ossinovski. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) pöördus justiitsminister Liisa Pakosta poole, et too uuriks, kas Tallinna linnavalitsus käitub seaduspäraselt, kui ei esita volikogule täpseid andmeid, milliseid kinnisvaraobjekte soovib linn eelarvetulude täitmiseks müüa.

Ossinovski soovib, et justiitsministeerium hindaks, kas Tallinna linnavalitsus on rikkunud seadust, kui on jätnud volikogu liikmed ilma infost, milliseid konkreetseid kinnisvaraobjekte soovib linnavalitsus eelarvetulude täitmiseks müüa.

Tallinna linnavalitsuse poolt esitatud tänavuse linnaeelarve võttis linnavolikogu vastu veebruari alguses. Eelarves planeeritakse tänavu linnavara müüki mahus 21,6 miljonit eurot, mis on 2500 protsenti enam kui eelmise aasta lõplikus eelarves, märkis Ossinovski.

Probleemiks on see, et eelarve seletuskirjast ei selgu, milliseid objekte kavatseb linn müüa ning seega ei saa volikogu liikmed hinnata, kas eelarvetulud on prognoositud adekvaatselt, lisas ta.

"Olen volikogu liikmena palunud linnavalitsusel väljastada konkreetne nimekiri linnavarast koos prognoositava müügimaksumusega, et hinnata, kas linnavalitsus on prognoosinud tulusid adekvaatselt. Linnavalitsus on nimetanud mõningaid objekte, ent ka nende puhul keeldunud planeeritud tulu välja toomisest. Minu hinnangul on linnavalitsuse poolt avaldatud objektide oodatav müügitulu vähem kui pool planeeritud tulumahust," märkis Ossinovski.

Ossinovskile saadetud vastuses märgib linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa), et linnavalitsusel on kavas müüa otsese kasutuseta seisvad hoonestatud kinnisasjad (näiteks Niine 2, Kopli 30a). Lisaks on plaanis võõrandada linna ülesannete täitmiseks mittevajalikud kinnisasjad, näiteks Pilvetee 8 ja Sütiste tee 27a ning tühjalt seisvad üksikkorterid (kokku 80 objekti), sealhulgas Lõime 19 korteriomandid.

Samas märgitakse vastuses, et linnavalitsus ei saa edastada lõplikku objektide nimekirja, sest võõrandatavate objektide nimekiri selgub vastavalt linnavalitsuse ja linnavolikogu otsustel.

Ossinovski sõnul on need otsused küll vajalikud, kuid eelarve tulusid prognoosides on linnavalitsus ikkagi lähtunud konkreetsest müügiobjektidest, kuid neid pole volikogule esitatud.

"Eelarve sisuliseks menetlemiseks peab volikogul olema täielik informatsioon eelarve koostamise aluseks olnud asjaoludest ja poliitilistest otsustest," märkis Ossinovski.

Ossinovski hinnangul on linnavalitsus, keeldudes linnavara müügiobjektide nimekirja informatsiooni avaldamisest volikogu liikmele, rikkunud seadust.

"Juhul, kui eelarvetulu on planeeritud konkreetse müügiobjektide nimekirjata, on tegemist eelarve koostamise reeglite tõsise rikkumisega, kus linnavalitsus planeerib väga suurt ühekordset tulu ilma realistliku plaanita, kuidas seda täita," märkis ta.

Toimetaja: Marko Tooming

