Kiviselg: Venemaa ajastas rekordsuured õhurünnakud Ukrainas külmale ajale

Foto: Priit Mürk/ERR
Venemaa tõstis viimasel nädalal oma õhurünnakute mahu rekordiliselt suureks ning suunas need Ukrainas valitseva külma ilma ajal just energiataristu vastu, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Võib öelda, et viimasel nädalal olid Venemaa rünnakud Ukraina kriitilise taristu vastu intensiivsemad kui eelneval kolmel nädalal. Kui eelneval kolmel nädal rünnati nädalas keskmiselt 1000-1100 drooniga ja sealhulgas 25-70 raketiga nädalas, siis möödunud nädalal ületati neid arve osaliselt, kui lasti välja 1400 drooni ja kuuskümmend erinevat raketti," rääkis Kiviselg reedel kaitseministeeriumis korraldatud iganädalasel briifingul.

Seejuures on Venemaa juba kahel korral veebruaris korraldanud õhurünnaku, kus korraga lasti Ukraina pihta üle 400 õhuründevahendi, lisas kolonel.

"Ehk siis Vene Föderatsioon on intensiivistanud õhust läbi viidavaid rünnakuid Ukraina vastu, seda just külmal perioodil, et saavutada maksimaalne efekt energiataristute purustades," rõhutas kaitseväe luureülem ning täpsustas, et energiataristut rünnati pea kõikides Ukraina oblastites.

"Venemaa järjekindlust humanitaarkatastroofi esilekutsumisel Ukrainas iseloomustab fakt, et näiteks Hersoni soojuselektrijaama on ainuüksi veebruarikuus rünnatud juba neljal korral, aga Herson ei ole täna aktiivne lahingutegevuse piirkond," ütles Kiviselg.

Vene õhurünnakute tõttu on Harkivi oblastis välja kuulutatud hädaolukord ning voolukatkestused on nädala jooksul tabanud ka paljusid piirkondi Kiievis. Lisaks õhurünnakutele on olukorda raskendanud ka ilmastikolud, mis on omakorda põhjustanud elektrikatkestusi nii Kiievis ja Odessas, ütles kolonel.

Positiivse arenguna tõi Kiviselg välja, et Kiievi kriitilise taristu objektid on suudetud juba üle viia alternatiivtoitele ja Ukraina on ka suutnud suurendada õhulahingutes püüdurdroonide poolt alla tulistatud Vene droonide arvu.

Lähiajal on oodata Ukrainas ilmade soojenemist, mis peaks olukorda leevendama, märkis ta.

Kaitseväe luurekeskuse ülem tõi ka välja Ukraina edukad kaugmaa täppislöögid viimasel nädalal, mille sihtmärgiks on olnud Vene vägede ründevõimet tagavad tehased ja samuti Venemaa kaitse-eelarvet toetavad ja tagavad rajatised.

"Ukrainlased ründasid nädala jooksul Venemaal asuvat tiibrakettide kütusekomponente tootvat tehast Tveri oblastis, navigatsiooniseadmeid tootvat tehast Tambovi oblastis, kütuse ja naftatöötlemistehaseid nii Komis, Saratovi, Volgogradi, Belgorodi ja Brjanski oblastites," loetles ta.

Rääkides lahingutegevusest, ütles Kiviselg, et lahingukokkupõrgete arv keskmiselt jäi nädala jooksul 200 lahingukontaktini ööpäevas, tõustes küll kahel päeval 300 kontaktini ja nädala lõpupoole langes 150 kontaktini ööpäevas.

Varieerus ka Vene relvajõudude põhijõupingutuse suund, mis valdavalt oli endiselt Donetski oblastis Pokrovsk-Mõrnohradi, Kostjantõnivka suunal, kuid ründeüritusi oli ka Huljaipole ja Lõmani suunal Donetski oblastis ning ka Harkivi oblasti põhjaosas, ütles Kiviselg. Vene väed liikusid mõnevõrra edasi peamiselt Donetski oblastis, nii Slovjanski- Kostjantõnivka, Pokrovsk-Mõrnohrad suunal.

Ukraina väed tegid vasturünnakuid Donetski oblastis Lõmani-Dopropilja suunal ja Huljapole suunal, kus saavutasid ka mõningast edu, võttes tagasi osaliselt varasemalt okupeeritud alasid ja laiendanud oma kohalolu varasemalt hallis alas, jätkas Kiviselg. Tema sõnul onukord on jätkuvalt tõsine Pokrovsk-Mõrnohradi suunal, kus Ukraina väed hoiavad enda käes linnade äärealasid.

Kiviselg tõi ka esile, et poliitlisel tasandil jätkas Venemaa oma retoorikat, milles kohaselt lääneriikide julgeolekugarantiid Ukrainale oleks Vene Föderatsioonile vastuvõetamatud ja Moskva soovib endiselt ühendada endaga põlised Vene alad.

Kommenteerides Venemaa tegevust suhtlusrakenduste Telegram ja WhatsAppi tegevuse peatamiseks ja oma kodanike sundimist kasutama riiklikku rakendust Max, ütles Kiviselg, et see näitab Venemaa autokraatlikku riigijuhtimist ning repressiivorgani tegevust, mis tahab kogu elanikkonna suhtlust jälgida ja piirata.

Toimetaja: Mait Ots

