Rongi puudumise tõttu pannakse Valga ja Tartu vahele hommikuti käima lisabuss

Valga ja Tartu vahele pannakse hommikuti käima lisabuss, et kompenseerida Riia otserongi avamise tõttu halvenenud liikumisvõimalusi ülikoolilinna. Rongigraafik Valga ja Tartu vahel muutub tihedamaks järgmisel aastal. Sel suvel esineb aga taristu remondi tõttu tavapärastes sõiduplaanides muudatusi.

Reede ennelõunal Riiast Valga raudteejaama jõudnud rong sõitis Tallinna poole edasi viieminutise hilinemisega ja Valgas astus sõidukisse alla paarikümne inimese. Et Riia ühendus on aga Tallinna-Valga liini pikendus, nihkus üks hommikustest Valga-Tartu rongidest kaks tundi hilisemaks ja Valgamaa omavalitsusjuhtide kinnitusel see paljudele ei sobi. Samas näitab Elroni statistika, et reisijate arv polnud suur ka vana sõiduplaani ajal - Valga jaamas astus novembris alla 30 inimese rongi ja keskmiselt 37 saabus Tartusse.

"Omavalitsusjuhid ja meie inimesed ütlevadki, et kuna meil on siin elanikke vähem, siis on väiksemad ka reisijate arvud ja üks inimene on ka oluline, kellega tuleks arvestada," ütles Valgamaa ühistranspordikeskuse juhatuse esimees Ivar Unt.

Reedel leppisid regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Valgamaa omavalitsusjuhid kokku, et mõneks kuuks pannakse katseliselt käima Valga-Tartu lisabuss.

"Selleks, et kõik inimesed saaksid liikuma, kes seda rongiliini kasutasid, käivitame ühe bussi, mis väljub hommikul Valgast ja jõuab 8.45 Tartusse, läbides sihtkohti, kus inimesed selle rongi peale tulid. Teeme seda 1. märtsist kuni 10. juunini ehk koolivaheaja alguseni teeme piloodi. Kui see liin on edukas, jätkame sellega kuni saame rongi tuua tagasi samale kellaajale, kui see ära võeti," sõnas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Aasta pärast, kui Elroni uued elektrirongid on töös, saab tihendada diiselrongide sõiduplaani Valga ja Tartu vahel.

"Peame natuke kannatlikud olema, sest suvel tulevad raudtee remondid, aga 2027. aastast on meil viie ühenduse asemel seitse ja tagasi on ka rong, mis kell 9 jõuab Tartusse. See on suur võit Valgale, et meie inimesed saaksid Tartus käia tööl. Aga ka selleks, et siia tuleb rohkem inimesi elama, kui nad näevad, et mugavaid ühendusi on nii palju," sõnas Valga vallavanem Mart Kase.

Elroni otserong on Riiaga ühendust pidanud ühe kuu. Seda on kasutanud keskmiselt alla 30 inimese reisi kohta. Lätisisene piletimüük avati alles nüüd.

"See on üsna ootuspärane - eeldasime, et algus on vaikne ja sealt järjest kasvab. Aga meil on olnud päevi, kus Riiast tuleb peale juba üle 30 reisija," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Suvel, kui reisijaid võiks olla rohkem, remondib aga Eesti Raudtee oma taristut, mistõttu võib olla katkestusi nii Valga kui ka Riia ühenduses.