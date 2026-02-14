Vene väed ründasid reede hilisõhtul droonidega Kiievit

Oluline 14. veebruaril kell 7.00:

Reedese Vene rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina pealinna Võšgorodi rajoon, mis asub Kiievi põhjapoolses äärelinnas. Regionaalkuberner Mõkola Kalašnõk teatas, et mees ja naine viidi rünnakus saadud vigastustega haiglasse.

"Vaenlane jätkab Kiievi oblasti tsiviilelanikkonna terroriseerimist," ütles Kalašnõk Telegrami postituses, lisades, et vigastatud meessoost ohver sai mitu šrapnellihaava ülajäsemetesse, näkku ja kaela, samas kui naisel oli luumurd.

Rünnak põhjustas piirkonnas asuvas majas tulekahju, mille kustutasid päästetöötajad.

Kahjude täielikku ulatust uuritakse, ütles Kalašnõk.

Rünnak pealinnale toimus ajal, mil Venemaa on talve jooksul intensiivistanud rünnakuid Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu, sihtides tsiviil- ja energiainfrastruktuuri kogu pealinnas. Paljud Kiievi elanikud on sunnitud kannatama elektri- ja küttekatkestuste tõttu. Temperatuur Kiievis on viimastel nädalatel langenud -20 kraadini.