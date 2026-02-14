X!

Vene väed ründasid reede hilisõhtul droonidega Kiievit

Välismaa
Purustatud akendega kortermaja Kiievis
Purustatud akendega kortermaja Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/Kyrylo Chubotin/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Välismaa

Vene väed korraldasid reede hilisõhtul Ukrainas Kiievi oblastis droonirünnaku, milles sai vigastada kaks inimest, teatasid ametnikud.

Oluline 14. veebruaril kell 7.00:

Reedese Vene rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina pealinna Võšgorodi rajoon, mis asub Kiievi põhjapoolses äärelinnas. Regionaalkuberner Mõkola Kalašnõk teatas, et mees ja naine viidi rünnakus saadud vigastustega haiglasse.

"Vaenlane jätkab Kiievi oblasti tsiviilelanikkonna terroriseerimist," ütles Kalašnõk Telegrami postituses, lisades, et vigastatud meessoost ohver sai mitu šrapnellihaava ülajäsemetesse, näkku ja kaela, samas kui naisel oli luumurd.

Rünnak põhjustas piirkonnas asuvas majas tulekahju, mille kustutasid päästetöötajad.

Kahjude täielikku ulatust uuritakse, ütles Kalašnõk.

Rünnak pealinnale toimus ajal, mil Venemaa on talve jooksul intensiivistanud rünnakuid Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu, sihtides tsiviil- ja energiainfrastruktuuri kogu pealinnas. Paljud Kiievi elanikud on sunnitud kannatama elektri- ja küttekatkestuste tõttu. Temperatuur Kiievis on viimastel nädalatel langenud -20 kraadini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:39

Kaarel Tarand: jõud jõuab sõnadesse

08:35

Mart Pöör ja Riina Palu: digitaalsest suveräänsusest

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

07:01

Vene väed ründasid reede hilisõhtul droonidega Kiievit

06:40

Kommunikatsiooniuurija: iga õnnetust ei maksa kriisiks nimetada

06:13

Võru- ja Põlvamaa riigiteedel kehtib ilma tõttu eriline hoolderežiim

06:02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

13.02

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

13.02

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

13.02

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

13.02

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

13.02

Sõja 1451. päev. Kremli sõnul toimub järgmine Ukraina kõneluste voor Genfis Uuendatud

13.02

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

loe: kultuur

13.02

Galerii: Marita Liivak avas Pärnus näituse "Sisekaemuste privileeg"

13.02

Ugala teater ootab inimestelt Viljandi vana haigla teemalisi mälestusi

13.02

Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

13.02

Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

loe: eeter

13.02

Eesti Laul saab ka tänavu viipekeelse tõlke

13.02

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

13.02

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

13.02

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

Raadiouudised

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

13.02

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo