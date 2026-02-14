X!

Zelenski: Ukraina jagamine edasist sõda ära ei hoia

Volodõmõr Zelenski Münchenis
Volodõmõr Zelenski Münchenis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RONALD WITTEK
Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas Münchenis peetud kõnes, et ootus, nagu suudaks Ukraina jagamine edasise sõja ära hoida, on petlik, tuues võrdlusi 1938. aasta Müncheni kokkuleppega.

Zelenski peatus järgmisel nädalal Genfis toimuvatel kõnelustel. Ta loodab, et need on "tõsised, sisukad ja tulemuslikud", kuid lisas, et "mõnikord tundub, et pooled räägivad täiesti erinevatest asjadest", vahendas The Guardian.

Ukraina riigipea nentis, et "venelased räägivad sageli mingist Anchorage'i vaimust ja me saame vaid oletada, mida nad tegelikult mõtlevad" – viide Trumpi ja Putini kohtumisele Alaskal –, "samas kui ameeriklased pöörduvad sageli tagasi järeleandmiste teema juurde, mida arutatakse liiga tihti Ukraina, mitte Venemaa kontekstis."

Zelenski lisas, et Euroopat sisuliselt laua taga ei ole, kuigi peaks olema. "See on suur viga," tõdeb ta.

Zelenski hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini teod meenutavad talle 1938. aasta Müncheni kokkulepet, "kui eelmine Putin hakkas Euroopat jagama".

"Oleks illusioon uskuda, et seda sõda saab nüüd Ukraina jagamisega usaldusväärselt lõpetada, just nagu oli illusioon uskuda, et Tšehhoslovakkia ohverdamine päästab Euroopa suurest sõjast," märkis ta.

Zelenski sõnul proovis Ukraina kõike, et sõda ära hoida, kuid ta ei saanud eelmiselt USA administratsioonilt Venemaa agressioonile vastu astumiseks märkimisväärset abi.

"Kuid kõige praktilisem nõuanne, mida kindral [Mark] Milley sel ajal Ukrainale anda sai, oli vaid kaevikute kaevamine, ja just sellise vastuse tõi minu ülemjuhataja. Kujutage ette sadu tuhandeid Vene sõdureid teie piiridel, tohutut sõjavarustust ja kõik, mida te kuulete, on: kaevake kaevikud. Seega, kui Vene väed sisenevad Leetu – jumal hoidku selle eest – või mõnda teise NATO idatiival asuvasse riiki, siis mida liitlased kuulevad? Kas nad kuulevad, et abi on teel? Loodetavasti," arutles Zelenski.

Kuid Zelenski rõhutas, et Euroopal peab olema oma võime reageerida igale ohule, et saata selge signaal, toetades vajadust suurendada kaitseinvesteeringuid.

Samuti märkis ta, et Ukrainal on "Euroopa tugevaim armee" ja "seepärast vajab Euroopa Ukrainat".

"Ma arvan, et selle armee hoidmine NATO-st väljaspool pole tark," ütleb ta, "aga jätke see vähemalt enda, mitte Putini otsustada."

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Guardian

