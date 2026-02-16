X!

Töötuse määr oli mullu 7,5 protsenti, noorte töötus kasvas

Majandus
Tööline. Foto on illustreeriv.
Tööline. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

2025. aastal oli Eestis töötuse määr 7,5 protsenti, tööhõive määr 68,5 protsenti ja tööjõus osalemise määr 74,1 protsenti, näitavad statistikaameti esmaspäeval avaldatud andmed. Kui töötus tervikuna aastaga ei muutunud, siis kõige rohkem kasvas see 15–24-aastaste noorte meeste seas, mis tõi kaasa ka noorte üldise töötuse kasvu.

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selgitas, et töötuse määr (7,5 protsenti), mis näitab, kui suur osa tööjõust on töötud, oli möödunud aastal vaid 0,1 protsendipunkti madalam kui aasta varem. 2025. aasta keskmine töötute arv oli 56 200, mida on 900 inimese võrra vähem kui 2024. aastal. 

Kõige rohkem kasvas töötus noorte meeste seas

Naiste seas töötus vähenes, meeste seas suurenes. Kui 2024. aastal oli töötuse määr naiste hulgas 7,5 protsenti, siis 2025. aastal oli see langenud 6,6 protsendi peale. Meeste töötus aga tõusis aastaga 0,7 protsendipunkti võrra, ulatudes 2025. aasta keskmisena 8,3 protsendini. 

"Kõige rohkem kasvas mullu töötus 15–24-aastaste noorte meeste seas, mis tõi kaasa ka noorte üldise töötuse kasvu," ütles analüütik.

Noorte aasta keskmine töötuse määr (20,7 protsenti) oli 1,6 protsendipunkti kõrgem kui 2024. aastal, sealjuures oli noorte meeste töötuse määr 22,5 protsenti. See on aasta varasemaga võrreldes 3,6 protsendipunkti kõrgem.

Noorte naiste töötuse määr (18,8 protsenti) oli aasta varasemaga võrreldes 0,5 protsendipunkti madalam. 

Analüütik selgitas, et teistes vanuserühmades püsisid töötuse näitajad aastases võrdluses pigem stabiilsed või langesid.

"50–74-aastaste töötuse määr (5,7 protsenti) oli sama nagu aasta varem. Töötuse määr 25–49-aastaste seas (6,7 protsenti) oli aasta varasemaga võrreldes aga 0,4 protsendipunkti madalam. Siiski näeme ka nende puhul sama trendi – meeste töötuse määra kasvu ja naiste oma langust," ütles Vassiljeva.

Töötud tunnevad üha rohkem, et ei tule majanduslikult toime

Vähemaks jäi lühikest aega ehk alla kuue kuu tööta olnud inimeste arv, samas kui 6–11 kuud töötu olnute arv mõnevõrra suurenes. Nende töötute arv, kes olid tööta olnud aasta või kauem, püsis stabiilne.

"Töötute puhul torkab silma, et viimase paari aastaga on järjest vähenenud nende enesehinnanguline toimetulek – kui 2022. aastal hindas umbes iga neljas töötu (25,2 protsenti), et ei tule või pigem ei tule majanduslikult toime, siis 2025. aastaks tundis samamoodi juba ligi kolmandik (31,7 protsenti)," tõdes Vassiljeva.

Töötusega paralleelselt vähenes ka tööhõive. 2025. aasta keskmine hõivatute arv oli 693 100 inimest, mida on 5500 võrra vähem kui aasta varem. Tööhõive määr (68,5 protsenti) oli 0,4 protsendipunkti võrra madalam kui 2024. aastal ja langus oli ühtlane nii meeste kui ka naiste hulgas.

Vanuserühmade ja sugude lõikes paistab Vassiljeva sõnul silma mitmeid erinevusi: 15–24-aastaste noorte hulgas vähenes naiste tööhõive määr, mis 34,3 protsendi juures oli 3,1 protsendipunkti võrra madalam kui aasta varem. Noorte meeste tööhõive püsis pigem stabiilne. 

"25–49-aastaste seas nägime 1,2 protsendipunkti suurust langust meeste tööhõive määras, mis oli 2025. aastal 87,2 protsenti," tõi Vassiljeva esile. "Samas naistel oli sama näitaja 84,1 protsenti juures eelmisel aastal 1,1 protsendipunkti võrra kõrgem kui ülemöödunud aastal," lisas ta.

50–74-aastaste seas sai eelmisel aastal täheldada naiste vähenenud osalemist tööhõives. 

Tegevusalati vähenes 2025. aastal hõive absoluutarvudes kõige enam töötlevas tööstuses, hariduses ja ehituses.

Hõivatute arv suurenes aga veonduse-laonduse, haldus- ja abitegevuste, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ning majutuse-toitlustuse tegevusaladel. 

Piirkondlikult oli näha hõivatute arvu vähenemist Valga, Viljandi ja Põlva maakonnas ning ka Läänemaal. 

Hõivatute arv suurenes Tallinnast väljapoole jääval Harjumaal, Raplamaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal.

2025. aastal oli tööjõudu varasemaga võrreldes vähem

Tööjõus osalemise määr, mis näitab tööealiste elanike aktiivsust tööturul, oli 2025. aastal 74,1 protsenti, vähenedes 2024. aastaga võrreldes 0,5 protsendipunkti.

Samavõrra suurenes majanduslikult mitteaktiivsete inimeste osatähtsus. "See tähendab, et nägime 2025. aastal lisaks tööealise rahvastiku vähenemisele ka täiendavat tööjõu vähenemist," tõdes Vassiljeva.

Tööjõu vähenemine toimus naiste arvelt, kelle tööjõus osalemise määr langes ja majanduslik mitteaktiivsus tõusis aasta varasemaga võrreldes 1,1 protsendipunkti, samas kui meeste tööjõus osalemise määr tõusis aastaga 0,2 protsendipunkti võrra.

"Kui tööhõive määr langes ühtlaselt nii meestel kui naistel, siis mehed jäid tööturul aktiivseks ja liikusid pigem töötute hulka, naised aga mitteaktiivsete hulka," ütles analüütik.

2025. aasta neljanda kvartali tööturu näitajad järgisid aastaste muutustega sarnast trendi: 6,4 protsenti suurune kvartaalne töötuse määr oli 1 protsendipunkti võrra madalam kui 2024. aasta neljandas kvartalis. Tööhõive määr (68,1 protsenti) jäi aasta varasemale neljanda kvartali näitajale alla 0,4 protsendipunkti võrra ning tööjõus osalemise määr (72,7 protsenti) oli aasta varasemast 1,3 protsendipunkti võrra madalam.

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

08:29

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

08:12

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom?

08:09

Töötuse määr oli mullu 7,5 protsenti, noorte töötus kasvas

08:06

Tarbijahinnaindeks tõusis jaanuaris aastaga 3,7 protsenti

08:00

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

07:44

USA korraldas ajaloos esimese tuumareaktori transpordi lennukil

07:10

68 protsenti Eesti elanikest külastas viimasel aastal muuseumi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

15.02

Teadlased: emakeele lõpueksameid on võimalik hinnata tehisaru abil

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

15.02

Ukraina pidas skandaali segatud eksministri riigist lahkumisel kinni

ilmateade

loe: sport

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

08:12

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom?

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:28

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia Uuendatud

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

15.02

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

15.02

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

15.02

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

loe: eeter

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

15.02

Galerii: Eesti Laul 2026 finalistid, fännid ja taustajõud fotoseina ääres

15.02

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

Raadiouudised

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

15.02

Kliimateadlane: praegune talv annab huvitavat uurimisainest

15.02

Päevakaja (15.02.2026 18:00:00)

15.02

Berlinale klassikute programmi avas „Hukkunud alpinisti hotell”

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo