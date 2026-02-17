Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole

Kadunud või hävinenud sõidukite liiklusregistrist kustutamine hakkab alates järgmisest maksma 800 eurot. Veel sel aastal on sellise toimingu riigilõiv 15 eurot.

2025. aastal on selliste sõidukite ilma lammutustõendita registrist kustutamine tasuta. 2026. aastal tuleb tasuda selle eest riigilõivu 15 eurot ning alates 2027. aastast on riigilõiv 800 eurot.

Riigilõiv tõuseb 800 euroni, et ei hakataks teadlikult kasutama võimalust sõiduk ebaseaduslikult lammutada ning see odavalt registrist kustutada.

Lammutustõendi alusel sõiduki registrist kustutamine jääb lõivuvabaks ka edaspidi.