Arendaja kinnitusel töö Tartu Lõunakeskuse lähedale spaa rajamiseks käib

Aastaid on räägitud, et Tartu Lõunakeskuse lähedale kavandatakse veekeskust, mis peaks olema Eesti ja ka lähipiirkondade suurim omataoline. Projekt on praegu detaiplaneeringu koostamise faasis, arendaja kinnitusel töö käib, kuid täpsemalt ta sellest rääkida ei soovi.

Lisaks veekeskusele peaks Riia tänav 195 krundile idee järgi kerkima ka majutuskoht koos parkimisvõimalustega. Otsus seesuguse puhke- ja veekeskuse arenduseks tehti 2020. aasta kevadel, kui OÜ Spa-arenduse võitis toona Tartu linna korraldatud hoonestusõiguse oksjoni eelpool mainitud krundile.

Esialgse nägemuse järgi pidi kompleks valmima 2025. aastal, see tähtaeg aga ei realiseerunud. Kuigi alal oli kehtiv detilplaneering paarikümne aasta tagusest ajast, algatati 2024. aasta suvel veekeskuse ja spaa rajamiseks uue detailplaneeringu koostamine.

"Leiti, et on mõistlik uue detailplaneeringuga kõik võimalused veel kord üle vaadata ja need lahendused luua, et veekeskus ja spaa saaks tulevikus Riia 195 kinnistule tekkida," ütles Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

Vuks lisas, et eskiislahenduse järgi on põhihoone ehitusalune pind 15 500 ruutmeetrit. Detailplaneering on aga Vuksi sõnul endiselt koostamisel.

"Viimati suhtlesime arendajaga novembrikuus 2025, küsisime, kuidas asjade seis on ja siis andis arendaja märku, et nad tegelevad erinevate tehnovõrkude lahendamisega detailplaneeringu raames. Nad lubasd meile uue aasta alguses, jaanuari lõpus saata planeering uuesti ülevaatamiseks, aga praegu meieni seda veel jõudnud ei ole. Ootame samuti ootusärevalt," rääkis Vuks.

Arendaja OÜ Spa-arenduse esindaja Tarmo Punger ütles, et tööd käivad ja projektiga liigutakse pidevalt edasi. Samas tuleb praegu arvestada, et projekt on suur ja asjad võtavad aega, aga Pungeri sõnul pole veekeskuse rajamise plaani maha maetud ega seisma pandud. Detailsemalt ei saa Punger enda sõnul praegu projekti siiski kommenteerida.

Kinnistule on Vuksi sõnul hoonestusõigus seatud 50 aastaks. Hoonestusõiguse tingimuste kohaselt tuleb kinnistule rajada vähemalt 5000 ruutmeetri suuruse ehitisealuse pinnaga veekeskuse hoone või hoonete kompleks, kus on vähemalt üks 25-meetrine kaheksa ujumisrajaga bassein, mille sügavus on 120-190 cm. Kehtiva hoonestusõiguse lepingu järgi peab veekeskus valmis olema 2028. aasta esimeseks septembriks, lisas Vuks.

"Linn ikkagi praegu lähtub sellest, et detailplaneeringu uuesti algatamine oli kokkulepe ja kõik varasemad kokkulepped ikkagi kehtivad, et hoonestusõigus on kehtiv. Detailplaneeringu valmimisest sõltub ka siis see, kuna saab hakata seal seda ehitusõgust realiseerima," märkis abilinnapea.

Hinnanguliselt on investeeringu suuruseks 70 miljonit eurot.