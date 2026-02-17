X!

Tallinn tahab seadusega kehtestatud reegleid kergliikuritele

Rendimopeed ja renditõukerattad Tallinnas Narva maanteel
Rendimopeed ja renditõukerattad Tallinnas Narva maanteel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Elektritõukerataste ja pisimopeedide rendifirmad valmistuvad uueks hooajaks ja soovivad Tallinna linnajuhtidega reeglid läbi arutada. Tallinna linn soovib, et riik kehtestas reeglid liiklusseadusega.

Tallinna linn kehtestas eelmisel kevadel elektritõukeratastele reeglid nii kiiruse kui ka parkimise kohta. Teisipäeval kohtub abilinnapea Joel Jesse Bolti, Ride Mobility ja Rekola esindajatega, et enne uue hooaja algust rendifirmade esindajatega olulisemad punktid üle vaadata.

"Liiklusohutus on kõige tähtsam: linna kehtestatud piirkiirused, parkimise tingimused ja normid. Soovime, et ka rendiettevõtted tõstaksid oma klientide teadlikkust, kuidas parkida, kuidas kiirust valida, kus on erinevad kiirused öisel ajal, piirangud vanalinnas," rääkis Jesse.

"Kindlasti paneme südamele, et kui parkimisalad on ette nähtud, eriti kesklinnas ja Kadriorus, siis rentija saab sõiduki kasutamise lõpetada ikkagi ainult ettenähtud parklates," lisas abilinnapea.

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon teatas kirjalikus vastuses, et Bolt tahab kohtumisel arutada mitmesuguseid kiiruspiiranguid. Näiteks kehtivad praegu rendiettevõtetele Tallinna kesklinnas tervet linnaosa katvad kiiruspiirangud, kuid samas on seal palju rattateid, kus on kergliikuritega võimalik mugavalt ja turvaliselt liigelda.

Apsoloni sõnul tahetakse koostöös linnavalitsusega kaardistada, kuidas piirkonnas liiklemist inimestele mugavamaks teha, nii et see ei sea ohtu liiklejate turvalisust.

Abilinnapea Joel Jesse paneb ka elektrikergsõidukite rentijatele südamele, et liiklusohutus sõltub igast liiklejast endast.

"Kergliikuri juht, pisimopeedijuht peab järgima liikluseeskirju. Jalakäijast möödudes tuleb hoogu vähendada, mitte sõita punase tulega üle tee ega ka autode vahel risti-rästi - see on lubamatu," manitses Jesse.

Jesse sõnul tuleks muuta ka liiklusseadust, et omavalitsus saaks renditõukside ja pisimopeedide rentimist ja liikumist paremini reguleerida.

"Liiklusseaduses tuleks sätestada piirarvud, tõenäoliselt peaksid olema tegevusload ja ma isegi ütleksin, et kiivri kandmise kohustus peaks olema tegelikult seaduses sees, et tulevikus oleks rendirattaid või pisimopeede rentides kiiver kohustuslik. Praegu seda liiklusseaduses kirjas ei ole," ütles Jesse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

