Soome TVO tütarfirma hakkab Eesti tuumajaama projekti nõustama

Majandus
Olkiluoto tuumajaam
Olkiluoto tuumajaam Autor/allikas: YLE/Jari Pelkonen
Soome tuumaenergeetika ettevõte TVO Nuclear Services (TVONS) ja Fermi Energia sõlmisid raamlepingu, mille alusel hakkab TVONS nõustama Eesti väikereaktoriga tuumajaama projekti.

Fermi Energia eesmärk on rajada Eestisse kahe 300 MW väikereaktoriga tuumajaam, et tagada ilmast sõltumatu ja heitmevaba elektritootmine järgmisteks aastakümneteks.

"TVONS-i ülesanne on tuua projekti kogemused ja praktilised lahendused, mis aitavad kaasa selle ohutule ja tõhusale elluviimisele," ütles TVO Nuclear Servicesi tegevjuht Ari Leppänen.

Fermi Energia hinnangul on Soome tuumaenergeetika kogemuse kaasamine projekti edenemisel oluline komponent. TVO kontserni kogemus suurte tuumaprojektide elluviimisel, jaamade opereerimisel ning tugev ohutuskultuur loovad kindla aluse Eesti väikereaktori kavandamiseks ja elluviimiseks, teatas ettevõte.

"Koostöölepingu alusel oleme käivitanud järgmise tööetapi ning anname projekti edenemisest teada sobivates etappides," ütles Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus.

Fermi Energia eesmärk on rajada Eestisse kahe 300 MW väikereaktoriga tuumajaam.

TVONS on Teollisuuden Voima Oyj (TVO) – Olkiluoto tuumajaama operaatori – tütarettevõte. TVO on tootnud tuumaenergiast elektrit alates 1978. aastast ning omab ulatuslikku kogemust uute tuumarajatiste planeerimisel ja juhtimisel – nii tellija kui ka tulevase jaama operaatori vaatenurgast.

Eesti projektis katab TVONS-i kompetents peamised projekti etapid alates projekti algatamisest ja lubade ettevalmistamisest kuni tarne- ja ehitusmudelite hindamiseni ning jaama käivitamise ja opereerimisvalmiduse toetamiseni.

Koostöö eesmärk on tagada, et Fermi Energia projekt edeneks kooskõlas rahvusvaheliste nõuete, heade tööstustavade ja ohutusstandarditegal, teatas Fermi Energia.

