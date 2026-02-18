X!

Tallinna linnavalitsus otsustas ära Pelguranna trammi uue trassi

Eesti
Trammitee võimalik tulevikulahendus Sõle tänaval
Trammitee võimalik tulevikulahendus Sõle tänaval Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus
Eesti

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Pelguranna trammitrassi muutmise. Pelguranna uue trammiliini marsruut ei läbi Puhangu tänavat ega lõhu Stroomi rannaparki, vaid kulgeb läbi Putukaväila Kolde puiesteeni.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on uus lahendus linna jaoks parim kompromiss, teatas linna pressiteenistus.

"Valitud trass teenindab rohkem inimesi, jääb Pelgulinna riigigümnaasiumile kõige lähemale ning võimaldab trammitee rajada kiiremini ja soodsamalt kui esialgu pakutud variant. Kuna eramaid ei ole vaja omandada, hoiame kokku nii ametnike aega kui maksumaksja raha," põhjendas Järvan.

Abilinnapea sõnul on trassi maksumus kuus kuni kaheksa miljonit eurot väiksem ning ehitusaeg lühem kui varasematel trassivariantidel. Lisaks annab muudatus Järvani sõnul linnale ka täiendava kindluse, et uus trammitee valmib enne 2029. aasta lõppu, mis on tingimus Euroopa Liidu rahastuse saamiseks.

Trammitee võimalik tulevikulahendus Paavli tänaval Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Projekti elluviimiseks muudab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet projekteerimislepingut K-Projekt AS-iga ning tellib lisauuringuid geodeesia, müra, vibratsiooni ja muu taolise osas.

Lisaks taotleb linn järgmise etapina alternatiivsele trassile uued projekteerimistingimused, mille raames on võimalik ka elanikel arvamust avaldada.

Trammitee rajamise eeldatav maksumus on 27 miljonit eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

