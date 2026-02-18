Bulgaarias toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised
Bulgaaria president Iliana Iotova teatas kolmapäeval, et riigis toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised. Tulevased valimised on viimase viie aasta jooksul juba kaheksandad.
"Allkirjastan dekreedi, millega määran parlamendivalimiste kuupäevaks 2026. aasta 19. aprilli," ütles president Iliana Iotova.
Eelmine valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus detsembris tagasi, kuna riigis puhkesid valitsusevastased protestid ning tuhanded inimesed kogunesid tänavatele meelt avaldama.
Iotova nimetas eelmisel nädalal Bulgaaria panga asepresidendi ajutise valitsuse juhiks. Iotova ise sai alles eelmisel kuul presidendiks, kuna toonane riigipea Rumen Radev teatas tagasiastumisest.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Reuters