X!

Bulgaarias toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised

Välismaa
Bulgaaria president Iliana Iotova
Bulgaaria president Iliana Iotova Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stoyan Nenov
Välismaa

Bulgaaria president Iliana Iotova teatas kolmapäeval, et riigis toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised. Tulevased valimised on viimase viie aasta jooksul juba kaheksandad.

"Allkirjastan dekreedi, millega määran parlamendivalimiste kuupäevaks 2026. aasta 19. aprilli," ütles president Iliana Iotova.

Eelmine valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus detsembris tagasi, kuna riigis puhkesid valitsusevastased protestid ning tuhanded inimesed kogunesid tänavatele meelt avaldama. 

Iotova nimetas eelmisel nädalal Bulgaaria panga asepresidendi ajutise valitsuse juhiks. Iotova ise sai alles eelmisel kuul presidendiks, kuna toonane riigipea Rumen Radev teatas tagasiastumisest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

kuulamissoovitus

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:25

Prantsusmaa saadab Rootsi lennukikandja

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

18:03

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

17:55

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

17:55

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

17:44

Meedia: USA rünnaku tõenäosus Iraani vastu suureneb üha enam

17:27

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud

17:12

VAATA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu? Uuendatud

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:56

Bulgaarias toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

14:11

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

12:50

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

17.02

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

08:10

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

ilmateade

loe: sport

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

18:03

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

17:27

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud

17:12

VAATA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu? Uuendatud

loe: kultuur

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:51

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

16:20

Berliini filmifestivali päevik: Lance Hammeri "Queen at Sea" ei jäta kedagi külmaks

16:07

Paavli kultuurivabrikus astub üles Atlanta DJ ja produtsent Nikki Nair

loe: eeter

15:46

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

15:06

Roman Zaštšerinski: meie vanaemade toidud on juba natuke unustatud kunst

13:07

Laiul lambaid kasvatav pere: vahel tassime lambaid lausa seljas

11:57

Noep: pärast Ukrainast saadud sõnumit on rumal teise koha üle kurvastada

Raadiouudised

16:25

Muudatusettepanekud panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

15:25

Raadiouudised (18.02.2026 15:00:00)

12:55

Politsei ja päästeamet rõdul suitsetamise keelu seadusesse kirjutamist ei poolda

12:20

Raadiouudised (18.02.2026 12:00:00)

10:30

USA süüdistab Belgia valitsust juudiviha õhutamises

10:05

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

10:05

Raadiouudised (18.02.2026 09:00:00)

09:55

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased lõid püriidipõhise päikesepatarei

09:50

HEV-laste osalemist huvihariduslikes laagrites ei toetata piisavalt

17.02

Päevakaja (17.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo