Bulgaarias toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised

Eelmine valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus detsembris tagasi, kuna riigis puhkesid valitsusevastased protestid ning tuhanded inimesed kogunesid tänavatele meelt avaldama.

Bulgaaria president Iliana Iotova teatas kolmapäeval, et riigis toimuvad 19. aprillil erakorralised valimised. Tulevased valimised on viimase viie aasta jooksul juba kaheksandad.

