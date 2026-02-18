Läti on hädas Rail Balticu trassi ehitamisega. Läti valitsus jõudis selgusele, et praeguseks põhitrassi ehituseks saadud 603 miljoni euro eest saab rajada ainult 52 kilomeetrit raudtee muldkeha. Järgmine Euroopa Liidu rahastusperiood avaneb ülejärgmisel aastal.

Läti valitsus arutas Rail Balticut kahel istungil ja avalikkuseni jõudnud tulemus on enam kui nutune – need vähesed 52 kilomeetrit, mis ehitada saab, jäävad Riiast, täpsemalt Misast Leedu piirini. Rahast jätkub ka Iecava ehituskeskuse rajamiseks ja pisut Misast Daugavani jääva lõigu ehituseks.

Riiast Eesti poole jääva raudtee kohta ei öelnud ministrid midagi ning tundub, et peale poliitilise tahte muud praegu polegi.

Lätis on nüüd ka selgunud, palju kilomeeter kiirraudtee ehitust maksab.

"Läti-Leedu piiri ja Misa vaheline lõik on 45 kilomeetrit. Selle ehitamiskulu on üle 520 miljoni euro. Siin saame esimest korda näha, palju maksab ühe kilomeetri raudtee rajamine. See on 11,572 miljonit eurot. See on ilma elektrifitseerimise ja signalisatsioonita ning vajalike materjalideta ja siia pole arvestatud ka projekti järelevalvet. Kuid näeme nüüd, palju selle projekti ehitus Lätis maksab," lausus Läti transpordiminister Atis Švinka.

Läti valitsus on palganud rahvusvahelise haardega eksperdi, et saada objektiivne vaade rahakulu ja projekti edenemise kohta.

"See rahvusvaheline ekspert töötab raudteevaldkonnas ning teeb koostööd nii peaprokuratuuri kui ka korruptsioonitõrjebürooga," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Läti püüab projekti odavamaks muuta. Riigieelarves on tehniliste lahenduste ümberprojekteerimiseks ette nähtud kaheksa miljonit eurot.