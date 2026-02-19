X!

Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

Eesti
Eesti

Tallinna linnavalitsuse kinnitusel saab Pelguranna trammiliini Putukaväilale suunamisega kokku hoida seitse miljonit eurot ja lühendada ehituse aega. Uus 27 miljoni eurone projekt vajab rahastuseks erandit Euroopa Komisjonilt, mis opostsiooni hinnangul võib osutuda raskeks. Kohalikel on muudatuse tõttu vastakad tunded.

Varasem plaan nägi ette Pelguranna trammi liikumist mööda Puhangu tänavat, lõpp-peatuse ja ümberpöördega Stroomi rannas. Nüüd on linnavalitsusel uus plaan ja trammitee kulgeb läbi Putukaväila Kolde puiesteeni ning teeb tagasipöörde ümber Puhangu tn 45 kinnistu. Projekt läheb maksma 27 miljonit eurot, millest pool tasuks linn oma eelarvest, teise poole Euroopa Liit. Eurorahastuse eelduseks on aga 3,2 kilomeetri pikkune trass koos Liivalaia liiniga, millest Tallinn on nüüd loobunud, mistõttu tuleb taristuministril taotleda Euroopa Komisjonilt erandit. Kas see ka saadakse, täna kindel ei ole.

"Juba toona teadsime, on see pehme tingimus, mille saab rääkida Euroopa Komisjoniga läbi ja mis kindlasti on igati Eesti huvides. Ka Euroopa Komisjoni eesmärk on see, et võimalikult palju ikkagi vastavat infrastruktuuri ehitataks ja see raha ei jääks kasutuseta," sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan.

Tallinna linnavolikogu liige ja sotsiaaldemokraat Madle Lippus ei ole Euroopast saadava rahastuse osas optimistlik.

"Tõenäosus praeguseks on muutunud üpris väikeseks. Selle kohta me uuelt koalitsioonilt mingit selgitust ei ole saanud. Kui mõelda, et see lühendatud trammitee jupp, mis nagunii teenindab vähem elanikke, lisaks sellele peavad linnaelanikud selle kõik oma taskust kinni maksma, siis see kindlasti ei ole midagi positiivset ega midagi mõistlikku sisuliselt ega eelarve vaates," ütles Lippus.

Möödunud suvel valmis Putukaväila esimene etapp Pelgulinnas. Kuigi väila projekteerimisel on trammitee algusest peale plaanis olnud, tähendab uus ümberpööramise koht siiski muudatusi väila Puhangu tänava poolses otsas. Uus suund tekitab kohalikes vastakaid arvamusi.

"Puhangust oli ta enne plaanis ära pöörata, kus on ka mõistlik sihtkoht: Stroomi rand, kus on ka elumajad ehk siis ka inimesed, keda teenendada. Siin parkla ümber tiirutades võib-olla ei ole," lausus Martin.

"See on nii suur raha, mis on siia pandud juba ja nüüd hakatakse seda üles kaevama. Muidu mul selle trammi vastu ei ole midagi, aga miks kõik peavad Stromkale sõitma? See on meie rand, meie mets - kui kõik hakkavad siia käima, mis jääb metsast järele?" sõnas Elju.

"Ma arvan, et meil bussid käivad nii tihti, et kas on mõtet seda trammi teha?" ütles Svetlana.

"See on kahju jah, et on korda tehtud ja siis hakkab uus töö, aga ma ei tea. See ikkagi kaalub üles selle, et saaks mugavalt (kesklinna - toim). Võiks juba tulla, väga mugav oleks," sõnas Kaidi.

Pelguranna trammitee peaks valmima enne 2029. aasta lõppu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Kallas õppevahendite eest maksmisest: kirjutame juhendi veel täpsemaks

21:40

Lõuna-Eestis ehitati suurim lumememm

21:23

Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

21:23

Riik otsib võimalusi raskustesse sattunud piimatootjate abistamiseks

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

21:01

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

08:01

USA on koondanud Iraani lähistele suurimad sõjajõud pärast 2003. aastat Uuendatud

13:47

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

ilmateade

loe: sport

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

21:13

Tartu Ülikool pani teisel veerandajal peo püsti ja pääses karikafinaali

loe: kultuur

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

18:30

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

17:40

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo