Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

Varasem plaan nägi ette Pelguranna trammi liikumist mööda Puhangu tänavat, lõpp-peatuse ja ümberpöördega Stroomi rannas. Nüüd on linnavalitsusel uus plaan ja trammitee kulgeb läbi Putukaväila Kolde puiesteeni ning teeb tagasipöörde ümber Puhangu tn 45 kinnistu. Projekt läheb maksma 27 miljonit eurot, millest pool tasuks linn oma eelarvest, teise poole Euroopa Liit. Eurorahastuse eelduseks on aga 3,2 kilomeetri pikkune trass koos Liivalaia liiniga, millest Tallinn on nüüd loobunud, mistõttu tuleb taristuministril taotleda Euroopa Komisjonilt erandit. Kas see ka saadakse, täna kindel ei ole.

"Juba toona teadsime, on see pehme tingimus, mille saab rääkida Euroopa Komisjoniga läbi ja mis kindlasti on igati Eesti huvides. Ka Euroopa Komisjoni eesmärk on see, et võimalikult palju ikkagi vastavat infrastruktuuri ehitataks ja see raha ei jääks kasutuseta," sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan.

Tallinna linnavolikogu liige ja sotsiaaldemokraat Madle Lippus ei ole Euroopast saadava rahastuse osas optimistlik.

"Tõenäosus praeguseks on muutunud üpris väikeseks. Selle kohta me uuelt koalitsioonilt mingit selgitust ei ole saanud. Kui mõelda, et see lühendatud trammitee jupp, mis nagunii teenindab vähem elanikke, lisaks sellele peavad linnaelanikud selle kõik oma taskust kinni maksma, siis see kindlasti ei ole midagi positiivset ega midagi mõistlikku sisuliselt ega eelarve vaates," ütles Lippus.

Möödunud suvel valmis Putukaväila esimene etapp Pelgulinnas. Kuigi väila projekteerimisel on trammitee algusest peale plaanis olnud, tähendab uus ümberpööramise koht siiski muudatusi väila Puhangu tänava poolses otsas. Uus suund tekitab kohalikes vastakaid arvamusi.

"Puhangust oli ta enne plaanis ära pöörata, kus on ka mõistlik sihtkoht: Stroomi rand, kus on ka elumajad ehk siis ka inimesed, keda teenendada. Siin parkla ümber tiirutades võib-olla ei ole," lausus Martin.



"See on nii suur raha, mis on siia pandud juba ja nüüd hakatakse seda üles kaevama. Muidu mul selle trammi vastu ei ole midagi, aga miks kõik peavad Stromkale sõitma? See on meie rand, meie mets - kui kõik hakkavad siia käima, mis jääb metsast järele?" sõnas Elju.

"Ma arvan, et meil bussid käivad nii tihti, et kas on mõtet seda trammi teha?" ütles Svetlana.

"See on kahju jah, et on korda tehtud ja siis hakkab uus töö, aga ma ei tea. See ikkagi kaalub üles selle, et saaks mugavalt (kesklinna - toim). Võiks juba tulla, väga mugav oleks," sõnas Kaidi.

Pelguranna trammitee peaks valmima enne 2029. aasta lõppu.