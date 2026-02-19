Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas, et kui EKRE, Isamaa ja Keskerakond peaksid peaminister Kristen Michali umbusaldama, siis kindlasti liituvad sellega ka sotsiaaldemokraadid. Läänemetsa hinnangul ei ole Reformierakond oma ülesannetega hakkama saanud ning samuti ei ole tehtud kriitilisi otsuseid energeetika valdkonnas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas "Esimeses stuudios", et tema hinnangul ei pea Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus järgmiste riigikogu valimisteni vastu.

"Suure tõenäosusega Eesti 200-st võiks eeldada, et keegi ühel hetkel ikka kuskile mõnda teise erakonda liigub, sest riigikogu valimised on ikka väga lähedal. See tähendab seda, et me saame omale vähemusvalitsuse. EKRE, Isamaa ja Keskerakond on lubanud, et nad umbusaldavad peaministrit ja sotsiaaldemokraadid sellega kindlasti ühinevad. See tähendab seda, et Kristen Michalit järgmise aasta alguses arvatavasti peaministrina ei ole. Mis sealt edasi saab, seda veel keegi Eesti vabariigis ei tea. Mina ei tea ja kindlasti ka Urmas Reinsalu," lausus Läänemets.

Ka kinnitas Läänemets, et sotsiaaldemokraadid keelduvad ühinemast Reformierakonna poolt juhitud valitusega.

"Küsimus ei ole selles, et me oleks kuidagi solvunud või midagi sellist. Loomulikult Reformierakond on ise muutunud meile selle väga keeruliseks, aga me kindlasti ei ole Reformierakonna taskupartei. Sellise unistuse võivad nad prügikasti visata," ütles Läänemets.

Michal on aga Läänemetsa hinnangul proovinud meeleheitlikult süüdistada sotsiaaldemokraate kõikides Eesti hädades, et oma erakonna reitingut tõsta.

"Ta on seda teinud, meeleheitlikult pingutanud reitingu paanikas, aga seda reitingut pole parandanud, aga kui me mõtleme, et miks sotsiaaldemokraadid enne riigikogu valimisi ei saa minna ega ei taha minna Reformierakonna poolt juhitud valitsusse, siis põhjus on väga lihtne: kui varem oli Reformierakonna sõnum, et Eesti on kindlates kätes, siis nüüd on neil ainult värisevad käed. Mitte midagi ei julgeta teha," selgitas Läänemets.

Näitena tõi ta energeetika, kus Läänemetsa sõnul on vaja teha kiiresti olulisi otsuseid, et tulevikus oleks Eestis elektrit.

"Taastuvenergia lahendused on kõige odavamad. Kui me vaatame seda viimast jaanuarikuud, kus kõik Eesti inimesed ja ettevõtted maksid 75 miljonit eurot rohkem energiaarvetest, et kui me oleks teinud kunagi ära ühe meretuulepargi, kus on 50 tuulikut. Elektri hind oleks olnud jaanuaris poole odavam ja mõtleme nüüd sellele, et sellele lisandub nüüd veebruarikuu, mil on ennustatavalt veel suuremad elektriarved, siis kokku on see raha suurem, kui aasta jooksul kõik Eestis elektritarbijad maksavad taastuvenergia tasu," selgitas Läänemets, lisades, et palju lihtsam ja odavam on maksta taastuvenergia tasu ning saada elektrivõimsused vastu.

Plaani kriitikud on aga öelnud, et kui sotsiaaldemokraatide idee oleks ellu viidud - 200 protsenti taastuvat elektrienergiat meie tarbimisprofiilis -, siis see oleks veel kulukam kui jaanuari arved.

"Ma ütleks, et praegu võiks lihtsalt midagi teha. Meil ei lisandu ju mitte ühtegi võimsust. Ma tooks siia teise näite, et mida tähendab elektri importimine välismaalt. Üle 40 protsendi eelmisel aastal ostsime välismaalt elektrit sisse. See tähendab, et me viisime üle 300 miljoni euro Eestist välja ja kui keegi küsib, kust kohast saaksime riigieelarvesse raha, kust me saame majandust turgutada, siis need on need kohad. Paneme nüüd kokku 75 miljonit ja veebruarikuu miljonid, kui palju me kulutasime raha, pluss see, et kui palju eelmisel aastal, siis see kõik võiks jääda Eestisse. Kui palju ta majandust elavdaks..." sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide esimees aga ütles, et Michal üksi ei ole kõiki otsuseid teinud, vaid ka teised reformierakondlased on oma panuse andnud.

"Näiteks viimases riigikogu majanduskomisjonis ütles kliimaministeerium, et suure tõenäosusega Estlink-3 enne aastat 2038 ei valmi. Meile toodi valitsuse poolt energiamajanduse arengukava, kus öeldakse, et 2032. aastal saame sealt odavat elektrit. Seda kuulasid kõik Reformierakonna saadikud majanduskomisjonis pealt ning mitte midagi ei võeta ette. See tähendab, et see on ju ühine vastutus," lausus Läänemets.

Oma erakonna edu taga näeb Läänemets aga ausust.

"Enne valimisi oleme rääkinud nii, nagu me näeme. Vahet ei ole, kas maksusüsteemist või millestki muust. Pluss me oleme erakonnana asjalikud. Populism käib pigem vastukarva meie inimestele," sõnas Läänemets.

Erakonnal on ka kaks inimest, kes Läänemets hinnangul sobiksid väga hästi riiki juhtima - Sven Mikser ja Marina Kaljurand.

"Need kaks inimest on välis- ja julgeolekupoliitikas kindlasti väga pädevad. Nad mõistavad Eesti sisepoliitikat väga hästi, nad saavad aru, kuidas erakonnad toimivad ja nad suudavad seda institutsiooni väga hästi täita. Aga ma arvan, et vara on rääkida sellest, et kellest saab järgmine Eesti president," ütles sotsiaaldemokraatide esimees.