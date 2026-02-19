X!

Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

Eesti
Lauri Läänemets
Lauri Läänemets Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas, et kui EKRE, Isamaa ja Keskerakond peaksid peaminister Kristen Michali umbusaldama, siis kindlasti liituvad sellega ka sotsiaaldemokraadid. Läänemetsa hinnangul ei ole Reformierakond oma ülesannetega hakkama saanud ning samuti ei ole tehtud kriitilisi otsuseid energeetika valdkonnas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas "Esimeses stuudios", et tema hinnangul ei pea Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus järgmiste riigikogu valimisteni vastu.

"Suure tõenäosusega Eesti 200-st võiks eeldada, et keegi ühel hetkel ikka kuskile mõnda teise erakonda liigub, sest riigikogu valimised on ikka väga lähedal. See tähendab seda, et me saame omale vähemusvalitsuse. EKRE, Isamaa ja Keskerakond on lubanud, et nad umbusaldavad peaministrit ja sotsiaaldemokraadid sellega kindlasti ühinevad. See tähendab seda, et Kristen Michalit järgmise aasta alguses arvatavasti peaministrina ei ole. Mis sealt edasi saab, seda veel keegi Eesti vabariigis ei tea. Mina ei tea ja kindlasti ka Urmas Reinsalu," lausus Läänemets.

Ka kinnitas Läänemets, et sotsiaaldemokraadid keelduvad ühinemast Reformierakonna poolt juhitud valitusega.

"Küsimus ei ole selles, et me oleks kuidagi solvunud või midagi sellist. Loomulikult Reformierakond on ise muutunud meile selle väga keeruliseks, aga me kindlasti ei ole Reformierakonna taskupartei. Sellise unistuse võivad nad prügikasti visata," ütles Läänemets.

Michal on aga Läänemetsa hinnangul proovinud meeleheitlikult süüdistada sotsiaaldemokraate kõikides Eesti hädades, et oma erakonna reitingut tõsta.

"Ta on seda teinud, meeleheitlikult pingutanud reitingu paanikas, aga seda reitingut pole parandanud, aga kui me mõtleme, et miks sotsiaaldemokraadid enne riigikogu valimisi ei saa minna ega ei taha minna Reformierakonna poolt juhitud valitsusse, siis põhjus on väga lihtne: kui varem oli Reformierakonna sõnum, et Eesti on kindlates kätes, siis nüüd on neil ainult värisevad käed. Mitte midagi ei julgeta teha," selgitas Läänemets.

Näitena tõi ta energeetika, kus Läänemetsa sõnul on vaja teha kiiresti olulisi otsuseid, et tulevikus oleks Eestis elektrit.

"Taastuvenergia lahendused on kõige odavamad. Kui me vaatame seda viimast jaanuarikuud, kus kõik Eesti inimesed ja ettevõtted maksid 75 miljonit eurot rohkem energiaarvetest, et kui me oleks teinud kunagi ära ühe meretuulepargi, kus on 50 tuulikut. Elektri hind oleks olnud jaanuaris poole odavam ja mõtleme nüüd sellele, et sellele lisandub nüüd veebruarikuu, mil on ennustatavalt veel suuremad elektriarved, siis kokku on see raha suurem, kui aasta jooksul kõik Eestis elektritarbijad maksavad taastuvenergia tasu," selgitas Läänemets, lisades, et palju lihtsam ja odavam on maksta taastuvenergia tasu ning saada elektrivõimsused vastu.

Plaani kriitikud on aga öelnud, et kui sotsiaaldemokraatide idee oleks ellu viidud - 200 protsenti taastuvat elektrienergiat meie tarbimisprofiilis -, siis see oleks veel kulukam kui jaanuari arved.

"Ma ütleks, et praegu võiks lihtsalt midagi teha. Meil ei lisandu ju mitte ühtegi võimsust. Ma tooks siia teise näite, et mida tähendab elektri importimine välismaalt. Üle 40 protsendi eelmisel aastal ostsime välismaalt elektrit sisse. See tähendab, et me viisime üle 300 miljoni euro Eestist välja ja kui keegi küsib, kust kohast saaksime riigieelarvesse raha, kust me saame majandust turgutada, siis need on need kohad. Paneme nüüd kokku 75 miljonit ja veebruarikuu miljonid, kui palju me kulutasime raha, pluss see, et kui palju eelmisel aastal, siis see kõik võiks jääda Eestisse. Kui palju ta majandust elavdaks..." sõnas Läänemets. 

Sotsiaaldemokraatide esimees aga ütles, et Michal üksi ei ole kõiki otsuseid teinud, vaid ka teised reformierakondlased on oma panuse andnud.

"Näiteks viimases riigikogu majanduskomisjonis ütles kliimaministeerium, et suure tõenäosusega Estlink-3 enne aastat 2038 ei valmi. Meile toodi valitsuse poolt energiamajanduse arengukava, kus öeldakse, et 2032. aastal saame sealt odavat elektrit. Seda kuulasid kõik Reformierakonna saadikud majanduskomisjonis pealt ning mitte midagi ei võeta ette. See tähendab, et see on ju ühine vastutus," lausus Läänemets.

Oma erakonna edu taga näeb Läänemets aga ausust.

"Enne valimisi oleme rääkinud nii, nagu me näeme. Vahet ei ole, kas maksusüsteemist või millestki muust. Pluss me oleme erakonnana asjalikud. Populism käib pigem vastukarva meie inimestele," sõnas Läänemets.

Erakonnal on ka kaks inimest, kes Läänemets hinnangul sobiksid väga hästi riiki juhtima - Sven Mikser ja Marina Kaljurand.

"Need kaks inimest on välis- ja julgeolekupoliitikas kindlasti väga pädevad. Nad mõistavad Eesti sisepoliitikat väga hästi, nad saavad aru, kuidas erakonnad toimivad ja nad suudavad seda institutsiooni väga hästi täita. Aga ma arvan, et vara on rääkida sellest, et kellest saab järgmine Eesti president," ütles sotsiaaldemokraatide esimees.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Kallas õppevahendite eest maksmisest: kirjutame juhendi veel täpsemaks

21:40

Lõuna-Eestis ehitati suurim lumememm

21:23

Riik otsib võimalusi raskustesse sattunud piimatootjate abistamiseks

21:23

Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

21:01

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

19:50

VAATA OTSE | Kas Petrõkinal õnnestub vabakavaga kõrgesse mängu sekkuda? Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

ilmateade

loe: sport

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

21:13

Tartu Ülikool pani teisel veerandajal peo püsti ja pääses karikafinaali

loe: kultuur

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

18:30

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

17:40

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo