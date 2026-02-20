X!

Kaitseväe taustaga saadikud soovivad Eestisse sõjaväekohut

Eesti
Riigikogu liikmed Leo Kunnas ja Alar Laneman
Riigikogu liikmed Leo Kunnas ja Alar Laneman Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikaitsekomisjoni kaitseväe taustaga liikmed näevad, et Eesti kohtusüsteem ei ole võimalikuks sõjaks valmis ning moodustama peaks eraldi riigikaitsekohtu. See läks opositsiooni toel loodavasse tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusesse. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul pole dubleerivat süsteemi tarvis ning see oleks ka põhiseadusevastane.

Plaan moodustada eraldi riigikaitsekohus või sõjaväekohus ei ole tegelikult üldse uus, sarnased arutelud käisid riigikogus ka kuus aastat tagasi. Nüüd on need arutelud tagasi. 

Kaitseväe taustaga riigikaitsekomisjoni liikmed ehk Leo Kunnas (fraktsioonitu), Peeter Tali (Eesti 200), Alar Laneman (Reformierakond) ja Meelis Kiili (Reformierakond) tuginevad oma plaanis luua Eestisse riigikaitsekohus reservohvitseridest juristide arvamusele.

Riigikaitsekohus hakkaks plaani järgi tööle sõjaseisukorra ajal. Kohus lahendaks kiirendatud korras igasuguseid kaitseväega seotud muresid ja probleeme, olgu selleks mobilisatsioonikutsele mitteilmumine, väejooks, marodöörlus või vara rekvireerimine.

Reservohvitseride kogu juristide sektsiooni liige, Tallinna halduskohtu kohtunik Daimar Liiv selgitas, et rahuaja kohtusüsteem on liialt aeglane ja põhjalik, et lahendada sõja ajal tekkivaid olukorda.

"Sõjaaja tingimustes me ei saa rakendada sellist õiguskaitsesüsteemi nagu meil praegu läbi menetluste on. Siis on vaja need otsused teha kiiresti ja need kohtunikud peavad olema mitte ainult moraalselt, vaid ka oskuste poolest selliste otsuste ettevalmistamiseks valmis. See on minu professionaalne hinnang - kohtunikud praegu töötavad rahuaja režiimis ja nad ei kujuta ette, kuidas sõjarežiimis see töö peaks toimima ja kas seadusandlus on sobiv," rääkis Liiv.

Justiitsministeerium on riigikaitsekohtu ideele aga vastu.

Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles, et kui tahtagi sellist sõjaväekohut luua, siis peaks esmalt muutma põhiseadust, sest praegu oleks riigikaitsekohus põhiseadusevastane.

"Meil on juba täna määratud kohtunike hulgast need kohtunikud, kellel on kohtupidamise ülesanne sõja ajal. See tähendab, et mitte kõigil kohtunikel ei ole see ülesanne, vaid osadel. Edasi läheb spetsialiseerumine, mis tähendab täiendavat väljaõpet. Osa sellest on juba tehtud ja osaga minnakse edasi, nii et puudub igasugune vajadus täiendava dubleeriva süsteemi loomiseks," rääkis Pakosta ERR-ile.

Riigikaitsekomisjoni aseesimees, reservkolonelleitnant Leo Kunnas ütles, et valitsus hindab, et Eesti on sõjaks praegu väga hästi valmis, siis ei vasta see absoluutselt tõele.

"Meil kui endistel kaadrisõjaväelastel on see ekspertiis, kuna oleme sõjalises juhtimises ja üldse juhtimises kaua osalenud. Me teame, millest me räägime. Meil on ka nii palju kujutlusvõimet, et me suudame Ukraina sõda ja teisi sõdu jälgides ja hinnates näha seda, mis ka meil võib juhtuda," ütles Kunnas.

Valitsus otsib praegu riigikaitsekomisjoniga uue tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõu osas kompromissi. Kaitseminister Hanno Pevkur on juba öelnud, et vajadusel võetakse kogu eelnõu tagasi või hääletatakse endiste kaitseväelaste ettepanekud ükshaaval maha.

"Isegi juhul, kui valitsus peaks selle tagasi võtma, on meil alati võimalus esitada see komisjoni eelnõuna. Sel juhul me oleme sunnitud ka seda tegema," tõdes Kunnas.

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:25

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

07:20

Narva volikogu kinnitas linnaeelarve mahus 134 miljonit

07:11

IEA eemaldas USA survel kliimateema oma prioriteetide hulgast

06:30

Kaitseväe taustaga saadikud soovivad Eestisse sõjaväekohut

05:59

WSJ: Trump kaalub Iraanile piiratud sõjalist lööki

04:47

Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

04:45

ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmesus maksab Eestile 30 000 eurot aastas

04:43

Märtsis algavad e-katseeksamid toovad õpilaste ette uut laadi ülesandeid

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

19.02

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

19.02

Sõja 1457. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

19.02

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

19.02

USA on koondanud Iraani lähistele suurimad sõjajõud pärast 2003. aastat Uuendatud

19.02

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

ilmateade

loe: sport

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

loe: kultuur

19.02

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

19.02

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

19.02

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

19.02

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

19.02

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

19.02

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

19.02

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

19.02

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

19.02

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

19.02

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

19.02

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

19.02

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

19.02

Soome eluasemeturg elavneb

19.02

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

19.02

Reede tuleb tugevneva tuulega

19.02

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

19.02

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

19.02

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo