Tallinna Raekoja platsile paigaldati vaegnägijatele mõeldud skulptuur

Tallinna Raekoja platsile paigaldati mullu novembris väike pronksskulptuur, mis on mõeldud vaegnägijatele ümbritseva linnatuumi tunnetamiseks.

Tallinnas on Raekoja platsile lisandunud väike skulptuur, mis kujutab vanalinna hooneid. ERR-ile öeldi Tallinna kultuuri- ja spordiametist, et tegu on Rotary klubi algatusega ning skulptuur on mõeldud eelkõige vaegnägijatele.

"Tegemist on vaegnägijatele suunatud miniatuurse pronksskulptuuriga Raekoja platsist ja seda ümbritsevatest hoonetest, mille eesmärk on pakkuda pimedatele ja nägemispuudega inimestele võimalust skulptuuris käsitletud hooneid kombata ja tunnetada seeläbi neid ümbritsevat linnaruumi," lausus Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein.

Sein lisas, et tegu on Rotary klubi algatusega ning et nende eestvedamisel on sarnaseid makette loodud ka teistes Euroopa linnades.

Skulptuur paigaldati Raekoja platsile mullu novembris ning selle autor on Tauno Kangro.

Et linnale kuuluvale maale skulptuuri paigaldada, tuleb loomulikult taotleda linnalt selleks luba. Taotluse peab kooskõlastama mitu ametkonda ja mõnikord on vaja mitut luba. Kui tegu on keerukama taotlusega, kaasatakse ka linnakunstikomisjon.

Antud juhul andis loa linna muinsuskaitse ja Kesklinna valitsus.

Sein ütles, et aastas tuntakse huvi keskmiselt nelja-viie avaliku ruumi kunstiteose paigaldamise vastu.