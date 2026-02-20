X!

Lagarde lubas jääda ECB presidendiks ametiaja lõpuni

Välismaa
Christine Lagarde
Christine Lagarde Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ECB-LAGARDE
Välismaa

Meedias levisid väited, et Christine Lagarde lahkub Euroopa Keskpanga (ECB) presidendi kohalt enne oma kaheksa-aastase ametiaja lõppu, kuid Lagarde ütles ajalehele The Wall Street Journal, et kavatseb jääda ECB etteotsa oma ametiaja lõpuni.

"Ma arvan, et oleme palju saavutanud, arvan, et olen palju saavutanud. Me peame veenduma, et see on tõesti kindel ja usaldusväärne. Minu lähtekoht on see, et see võtab aega kuni minu ametiaja lõpuni," ütles Lagarde reedel avaldatud intervjuus ajalehele The Wall Street Journal. 

Lagarde'i viimased kommentaarid tulevad kaks päeva pärast seda, kui ajaleht Financial Times oli kirjutanud, et ta lahkub eeldatavalt Euroopa Keskpanga presidendi kohalt enne oma kaheksa-aastase ametiaja lõppu. 

Lagarde'i ametiaeg peaks kestma 2027. aasta oktoobrini. Tema ennetähtaegne lahkumine oleks pidanud tagama, et praegune Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Friedrich Merz saaksid leida uue juhi Euroopa Liidu ühele tähtsaimale institutsioonile.

Viimased küsitlused viitavad, et 2027. aasta kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendivalimised võib võita parempopulistide kandidaat. Seega, kui Lagarde lõpetab oma ametiaja plaanipäraselt, võib tulevase ECB presidendi määramisel mängida võtmerolli Prantsusmaa parempopulistlik juht.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, WSJ

Samal teemal

ära maha maga

kuulamissoovitus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:35

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

15:07

Galerii: arhitektuurimuuseumi uuel näitusel astuvad eri põlvkondade naissisearhitektid dialoogi

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

14:50

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

14:44

Lagarde lubas jääda ECB presidendiks ametiaja lõpuni

14:40

Rannap: "Suudlus läbi jäätunud klaasi" ei olnud minu jaoks alguses midagi erilist

14:40

Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb 25 Eesti kunstnikku

14:36

Voog: külm talv nullis Reformierakonna reitingu tõusu

14:33

René Värk: rahvusvaheline õigus kui kindel kants tormide keskel

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

19.02

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew' Uuendatud

12:55

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

19.02

Eestis on Rail Balticu raudtee kilomeetri hind mitu miljonit Lätist odavam

10:04

Kallas koostas Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

19.02

Taani pidas kinni Venemaalt tulnud konteinerlaeva

ilmateade

loe: sport

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

14:50

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

14:31

VAATA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu? Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

loe: kultuur

15:07

Galerii: arhitektuurimuuseumi uuel näitusel astuvad eri põlvkondade naissisearhitektid dialoogi

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

14:40

Rannap: "Suudlus läbi jäätunud klaasi" ei olnud minu jaoks alguses midagi erilist

14:40

Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb 25 Eesti kunstnikku

loe: eeter

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

13:18

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

12:04

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

10:09

Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

Raadiouudised

12:45

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

12:40

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

12:35

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

12:20

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

09:55

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

09:55

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

09:55

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

09:55

Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

09:20

Raadiouudised (20.02.2026 09:00:00)

19.02

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo