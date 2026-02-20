Lagarde lubas jääda ECB presidendiks ametiaja lõpuni

Meedias levisid väited, et Christine Lagarde lahkub Euroopa Keskpanga (ECB) presidendi kohalt enne oma kaheksa-aastase ametiaja lõppu, kuid Lagarde ütles ajalehele The Wall Street Journal, et kavatseb jääda ECB etteotsa oma ametiaja lõpuni.

"Ma arvan, et oleme palju saavutanud, arvan, et olen palju saavutanud. Me peame veenduma, et see on tõesti kindel ja usaldusväärne. Minu lähtekoht on see, et see võtab aega kuni minu ametiaja lõpuni," ütles Lagarde reedel avaldatud intervjuus ajalehele The Wall Street Journal.

Lagarde'i viimased kommentaarid tulevad kaks päeva pärast seda, kui ajaleht Financial Times oli kirjutanud, et ta lahkub eeldatavalt Euroopa Keskpanga presidendi kohalt enne oma kaheksa-aastase ametiaja lõppu.

Lagarde'i ametiaeg peaks kestma 2027. aasta oktoobrini. Tema ennetähtaegne lahkumine oleks pidanud tagama, et praegune Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Friedrich Merz saaksid leida uue juhi Euroopa Liidu ühele tähtsaimale institutsioonile.

Viimased küsitlused viitavad, et 2027. aasta kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendivalimised võib võita parempopulistide kandidaat. Seega, kui Lagarde lõpetab oma ametiaja plaanipäraselt, võib tulevase ECB presidendi määramisel mängida võtmerolli Prantsusmaa parempopulistlik juht.