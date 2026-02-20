Ida-Virumaa koolid tähistasid riigi sünnipäeva väliaktustega

Narva raekoja platsile kogunesid reedel kohalike riigigümnaasiumide ja kutsehariduskeskuste õpilased. Kohal olid ka Viru jalaväepataljoni ajateenijad. Vabariigi aastapäeva väliaktuste eesmärk on muuta Eesti riik ja eesti keel Ida-Virumaal nähtavamaks ning tugevdada noorte isamaalisust ja kodanikuteadlikkust.

"Ida-Virumaa koolide väliaktuste traditsioon kestab minu teada seitsmendat aastat. Olin Kohtla-Järvel koos Narva gümnaasiumi praeguse direktori Teivi Gabrieliga üks algatajatest, kui me slaavi koolidega alustasime. Nüüd on see laienenud ida poole Jõhvi, täna osales esimest korda Sillamäe ja nüüd Narva. Loodan väga, et järgmistel aastatel liituvad Narva põhikoolid. Siin saab Eesti väärtusi üksteisele edasi kanda ja ühist lippu heisata," sõnas üks traditsiooni algatajatest, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur.