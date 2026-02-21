X!

Abipolitseinikud saavad õiguse peatada autosid tunnusvärvideta politseisõidukiga

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Mitu aastat ettevalmistatud ja sel nädalal kooskõlastusele saadetud abipolitseinike seaduse eelnõu annab abipolitseinikele juurde mitmeid õigusi, näiteks saaksid nad tunnusvärvideta politseisõidukiga autosid peatada ja alkomeetriga joovet mõõta. Politsei kinnitusel jäävad neile korraldusi andma siiski alati politseiametnikud.

Eelnõu eesmärk on võimalus kaasata abipolitseinikke rohkematesse politsei tegevustesse kui vaid patrullis. Kui praegu on umbes 80-90 protsenti abipolitseinike tööst käia patrullidel abis, siis tegelikult oleksid mitmed inimesed valmis enda abi pakkuma ka teistes politseile vajalikes töödes.

"Ise oleme näinud, et see võiks olla suurem ka mujal, kas on siis nii-öelda piirkonnapolitsei töös võib-olla ennetustegevuses, piirivalves, aga miks mitte ka dokumente väljastades politsei teenindussaalides," ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Roger Kumm.

"Ikka selle jaoks, et politseid rohkem aidata. Täna on Eestis umbes 1300 abipolitseinikku ja nad on väga erinevatest eluvaldkondadest, kes võib-olla on igapäevaselt audiitor, saab tulevikus olla abiks kriminaalpolitseis. Me saame paremini kasutada inimeste teadmisi, oskusi ja aidata politseid," sõnas abipolitseinike kogu juhatuse esimees Illimar Reinbusch.

Eelnõuga antakse abipolitseinikele juurde ka õigusi, mida neil varem polnud, kuid mis on praktikas hakanud nende ja politseinike tööd takistama. Näiteks saavad nad õiguse eravärvides politseiautoga teisi sõidukeid peatada.

"Ka siiamaani on juba aastaid abipolitseinikud kasutanud, kaasa arvatud politsei, tunnusteta sõidukeid. Näiteks minnes politseireidile "Kõik puhuvad". Lihtsalt see sõiduk pargitakse ära ja seda ei kasutata konkreetse ülesande täitmiseks. Nüüd laieneb see õigus kasutada seda alarmsõidukina, teostada alarmsõitu ja peatada näiteks sõidukeid," lausus Kumm.

Samuti saavad abipolitseinikud õiguse määrata inimese joovet ka tõendusliku alkomeetriga – õigus, mis praegu neil puudub nii üksi kui koos politseinikuga töötades.

"See on oluline, et kui abipolitseinikud iseseisvalt tegutsedes või politseiniku tegutsedes tuvastavad alkoholijoobes isiku, võimaliku alkoholijoobes isiku ja soovivad fikseerida seda, siis protokolliliselt on vaja see fikseerida tõenduslikult. Näiteks joobes juhtide korral ja sellist õigust neil ei ole ning sisuliselt kutsutakse eemalt kuskilt teise töö pealt ära patrullpolitseinik, et ta selle ära teeks," sõnas Kumm.

See aga ei tähenda, et abipolitseinikud nüüd iseseisva initsiatiiviga korda seadma tohivad hakata.

"Siin mõneti on olnud jutuks, et kas nüüd abipolitseinikud saavad iseseisvalt tegutseda, et nad ise üks hetk näevad, et neil on vaba aega ja siis asuvad kuskil oma kogukonnas tegutsema, siis ei. Selleks on ikkagi politseinik, kes kutsub ta ülesandesse ja ütleb, millist ülesannet on vaja täita ja siis abipolitseinik asub seda ülesannet täitma," ütles Kumm.

Selleks, et neid eriteemalistesse valdkondadesse kaasata, süveneb ka nende väljaõpe.

"See maht umbes kasvab kaks-kolm korda võrreldes tänase abipolitseiniku väljaõppega. Kui täna on umbes 40 tundi, siis tulevikus see on umbes 150 tundi," sõnas Reinbusch.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga

kuulamissoovitus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:09

Kehv ilm ähvardab naiste rennisõidu finaali toimumist Uuendatud

18:59

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:32

Abipolitseinikud saavad õiguse peatada autosid tunnusvärvideta politseisõidukiga

18:30

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta

18:25

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

18:23

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

17:48

Tugev kolmas veerandaeg tõi TalTechile teist aastat järjest pronksi

17:25

TÄNA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel Uuendatud

17:20

Igihaljas Milner võttis rekordi enda nimele

16:54

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

Eesti lähedale jõuavad Vene jäämurdjad

11:18

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

20.02

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

12:19

Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed Uuendatud

09:21

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

19:09

Kehv ilm ähvardab naiste rennisõidu finaali toimumist Uuendatud

18:30

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta

17:48

Tugev kolmas veerandaeg tõi TalTechile teist aastat järjest pronksi

17:25

TÄNA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel Uuendatud

loe: kultuur

14:52

Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

13:55

Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Straighti lugu" Jupiteris

13:49

Arvustus. "Halastus": mälu koorma ja tegutsemisvajaduse vahel

12:50

New Yorgis ÜRO peakorteris esitletakse Eesti lastekirjanduse illustratsioone

loe: eeter

15:10

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

13:45

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

13:20

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

20.02

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

Raadiouudised

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

20.02

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

20.02

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

20.02

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo