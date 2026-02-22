Oluline pühapäeval, 22. veebruaril kell 06.50:

- Kiievis kostusid pärast ballistiliste rakettide häiret plahvatused;

- Raketid on teel Ukraina erinevate piirkondade suunas;

- Venelaste rünnakus kiirabiautole hukkus neli inimest;

- Lvivis sai arvatavas terrorirünnakus surma üks ja viga 15 inimest;

- Telegrami kanalid teatavad plahvatustest Saratovis ja Engelsis.

Kiievis kostusid pärast ballistiliste rakettide häiret plahvatused

AFP ajakirjanike sõnul raputasid pühapäeva varahommikul Ukraina pealinna Kiievit võimsad plahvatused, mis järgnesid võimude antud hoiatusele ballistiliste rakettide ohu eest.

"Tähelepanu! Kiievis on seoses vaenlase ballistiliste relvade kasutamise ohuga välja kuulutatud õhuhäire," teatas linna sõjaväeadministratsioon veidi enne plahvatusi, mis kostusid umbes kell neli hommikul kohaliku aja järgi.

Administratsioon kutsus elanikke üles püsima varjendites kuni häire lõpuni.

Kiievi sõjaväevalitsuse juht Timur Tkatšenko kirjutas, et Svjatõnski linnaosas asuv kõrghoone sai rünnaku tagajärjel kahjustada. Tkatšenko sõnul sai tulekahju alguse hoone katuselt. Ohvrite kohta on info selgitamisel.

Ukraina õhuvägi hoiatab uue rünnaku eest

Ukraina õhuvägi hoiatab ka uue raketirünnaku eest Ukraina erinevate piirkondade vastu.

Ukraina õhuvägi kirjutab mitmest raketigrupist, mis liiguvad Kiievi, Žõtomõri, Kirovohradi, Tšerkassõ, Vinnõtsja ja Tšernihivi oblasti suunas.

Varem teatasid jälgimiskanalid Venemaa strateegiliste pommitajate õhkutõusmisest, mis lasid välja tiibrakette. Mõned kanalid teatasid ka hüperhelikiirusega rakettide tulistamisest.

Ukraina avalik-õiguslik ringhääling Suspilne teatas plahvatustest Poltavas, Kropõvnõtskõis ja Mõkolaivis.

Venelaste rünnakus kiirabiautole hukkus neli inimest

Vene okupatsiooniväed ründasid laupäeval Ukraina Sumõ oblastis kiirabiautot, hukkus neli inimest, vahendas portaal Unian Sumõ oblasti sõjaväevalitsuse teadet.

Rünnaku ohvrite seas oli kaks venda, kellest üks oli 17-aastane, ja abielupaar. Naine oli meedik.

"Vaenlane heitis Znob-Novgorodi asula serval droonilt lõhekeha, mis vigastas kaht venda. Meedikud püüdsid viia haavatud haiglasse, kuid venelased andsid sinna kiirustanud kiirabiautole löögi ründedrooniga," seisis sõjaväevalitsuse avalduses.

Okupantide rünnaku tagajärjel süttis kiirabiauto põlema. Ellu jäi ainult autojuht, kes on raskete põletushaavadega haiglas.

21. veebruari öösel ründasid Vene okupandid Odessat. Kaks eramut ja ühekorruselises hoones asuv korter hävisid täielikult ning lütseum sai oluliselt kahjustada. Kaks tsiviilisikut said vigastada.

Lisaks hoiatas Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko, et vaenlane valmistab ette uusi rünnakuid energiasektorile isegi pärast talve. Tema sõnul on ettevalmistused järgmiseks kütteperioodiks juba alanud.

Lvivis sai arvatavas terrorirünnakus surma üks ja viga 15 inimest

Lääne-Ukraina Lvivi linnas sai ööl vastu pühapäeva plahvatustes surma politseinik ja viga veel vähemalt 15 inimest; kohalikud võimud nimetasid toimunut terroriaktiks.

Lvivi oblasti prokuratuuri teatel leidsid plahvatused aset veidi pärast seda, kui politsei reageeris teatele sissemurdmisest kesklinnas asuvasse poodi umbes kell 00.30 öösel.

Esimene plahvatus kärgatas esimese patrulli saabudes, teine plahvatus järgnes mõni hetk hiljem, kui sündmuskohale jõudis teine meeskond.

Ametnike teatel hukkus 23-aastane naispolitseinik, kahjustada said ka patrullauto ja tsiviilsõiduk.

"See on kindlasti terroriakt," ütles Lvivi linnapea Andri Sadovõi Facebooki postituses. "Praegu saab arstiabi 15 inimest, kellest mõned on väga raskes seisundis."

"Üks naispolitseinik suri. Avaldan kaastunnet perele ja lähedastele," lisas ta.

Poola piiri lähedal ja rindejoonest kaugel asuv Lviv on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aasta veebruaris seisnud silmitsi üksikute rünnakute ja julgeolekuintsidentidega, kuid surmavad plahvatused kesklinnas on haruldased.

Telegrami kanalid teatavad plahvatustest Saratovis ja Engelsis

Venemaa ja Ukraina Telegrami kanalid teatavad, et Saratovis ja lähedal asuvas Engelsi linnas toimus mitu plahvatust, kuna piirkonnas töötavad õhutõrjesüsteemid.

Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin kirjutas oma Telegrami kanalil, et Venemaa kaitseministeerium teatas droonirünnakute ohust. Saratovi lennujaam on suletud.

Telegrami kanal SHOT teatab kohalikele elanikele viidates, et Saratovis toimus umbes kümme plahvatust, mis panid tööle autoalarmid. Kanali teatel kuuldi Engelsi kohal veel mitu plahvatust.

Telegrami kanalitel ilmusid ka kaadrid, mis näitasid mitut tulekahju Engelsis. Engelsis asub Venemaa strateegiliste pommitajate baas, mis on pidevalt Ukraina rünnakute all. Seal on ka naftahoidla, kus Ukraina allikate sõnul hoitakse sõjalennukite kütust; seda on ka korduvalt droonide tabamused tabanud.