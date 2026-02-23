Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Pärnus

Alevi kalmistult Vabadussõja samba juurest liiguti Iseseisvuse väljakule, kus peeti kõnesid, tantsisid rahvatantsijad ja näitleja Sten Karpov kandis ette Eesti iseseisvusmanifesti.

Pärnus algasid vabariigi aastapäeva pidustused juba esmaspäeval. Toimus pidulik jalutuskäik, kus teiste seas osalesid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, politseinikud, päästjad, koolinoored ja linnarahvas.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: