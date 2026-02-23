Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Pärnus
Pärnus algasid vabariigi aastapäeva pidustused juba esmaspäeval. Toimus pidulik jalutuskäik, kus teiste seas osalesid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, politseinikud, päästjad, koolinoored ja linnarahvas.
Alevi kalmistult Vabadussõja samba juurest liiguti Iseseisvuse väljakule, kus peeti kõnesid, tantsisid rahvatantsijad ja näitleja Sten Karpov kandis ette Eesti iseseisvusmanifesti.
Esimest korda loeti "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele" ette 1918. aasta 23. veebruaril Pärnu Endla teatri rõdult.
