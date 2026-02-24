Galerii: vabariigi aastapäeva lipuheiskamised üle Eesti
Eesti vabariigi 108. sünnipäeva auks toimusid üle Eesti pidulikud lipuheiskamised.
Lipp kerkis hümni saatel Tallinnas Pika Hermanni torni kell 7.32.
Tseremoonial pidas kõne riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti luges ette lavakunstikooli üliõpilane Alex Paul Pukk.
Kuberneri aeda olid rivistatud akadeemiliste ühenduste, isamaaliste organisatsioonide ja koolide liputoimkonnad.
Pärnus algas pidupäev kell 7.31 piduliku lipuheiskamisega Iseseisvuse väljakul Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi juures. Esinesid Mihkel Lüdigi meeskoor ja Pärnu Kunstide Kooli poistekoor.
Päikesetõusul kell 7.18 heisati Narva linnuse Põhjaõues pidulikult Eesti lipp. Kell 8.30 asetati Garnisoni kalmistul pärjad Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile.
Sillamäe keskväljakul toimus kell 7.10 pidulik lipuheiskamine, kus esines Sillamäe kultuuri- ja huvikeskuse rahvatantsuansambel Suveniir.
Toimetaja: Mari Peegel