Galerii: vabariigi aastapäeva lipuheiskamised üle Eesti

Sillamäe keskväljakul toimus kell 7.10 pidulik lipuheiskamine, kus esines Sillamäe kultuuri- ja huvikeskuse rahvatantsuansambel Suveniir.

Pärnus algas pidupäev kell 7.31 piduliku lipuheiskamisega Iseseisvuse väljakul Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi juures. Esinesid Mihkel Lüdigi meeskoor ja Pärnu Kunstide Kooli poistekoor.

Kuberneri aeda olid rivistatud akadeemiliste ühenduste, isamaaliste organisatsioonide ja koolide liputoimkonnad.

