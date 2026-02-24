Tartus peeti vabariigi aastapäeval uisurahvapidu

Rahvaliku muusika saatel ja tuttavate pärimustantsude keskel tähistas Tartu uisurahvas Eesti sünnipäeva. Agaramad olid kapist välja otsinud ka rahvusmustrid.

Uisupidu tõi jääle neidki, kes sel aastal polnud veel uiske alla saanud

"Natuke sai suusatatud ja põhiliselt ikka kõnnin ainult, aga uisutamine on muidu ka ikka hobi olnud lapsest saati," ütles Jaanika.

Uisurahvapidu peeti Tartus kuuendat korda

"ikka üllatavalt palju tuleb igal aastal võõraid nägusid, kes on end üles löönud, (pannud) rahvariidesse end selle ürituse jaoks. See on alati nii tore asi, mida näha, et neid ikka tuleb, ikka mõnikümmend tükki ma arvan," lausus uisupeo üks korraldaja Tuule Pihlap.