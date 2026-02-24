Michal Kiievis: Eesti toetab Ukrainat 11 miljoni euro eest sõjalise abiga

Peaminister Kristen Michal ütles Eesti eestvedamisel toimuval Põhja- ja Baltimaade liidrite visiidil Kiievis, et Venemaa agressiooni neljandal aastapäeval toetab Eesti Ukrainat 11 miljonit euroga õhukaitse relvastuse ja laskemoona soetamiseks NATO algatatud PURL-initsiatiivi raames.

"Ukraina toetamine on Eesti NB8 eesistumise keskne teema. Koos on Põhjala ja Balti riigid tugev jõud ja maailma teine suurim Ukraina toetaja, kelle panus ületab 42 miljardit eurot. Eesti valitsus kiitis äsja heaks otsuse eraldada 11 miljonit eurot, et Ukraina saaks NATO algatatud PURL-initsiatiivi raames soetada USA-st õhukaitse relvastust ja laskemoona," ütles peaminister Michal. "Näitame, et meie toetus on pikaajaline ja Ukraina saab meile loota selles, et õiglase ja kestva rahuni jõuda."

Kiievis viibides külastasid NB8 liidrid ka Venemaa rünnakutes kannatada saanud soojuselektrijaama.

"Siin Kiievis on selgelt näha, et Venemaa katsed ukrainlasi kurnata ei ole suutnud nende vastupanu murda ning ukrainlased võitlevad edasi. Aitame neil üle elada 16 aasta karmima talve ja Venemaa halastamatud rünnakud tsiviiltaristu vastu. Eesti panustas Ukraina energiatoetusfondi kahe miljoni euroga ning veebruaris eraldasime üle 600 000 euro, et aidata inimesi, kes elavad ilma kütte, elektri ja veeta," lausus Michal.

Eesti on toetanud Ukraina energiataristu kiireloomulist taastamist kogusummas ligi 3,3 miljonit eurot. Selle kuu jooksul aitas Eesti rajada Kiievis kolm mobiilset kriisikeskust, mis suudavad pikaajaliste elektrikatkestuste ajal aidata 360 linnaelanikku. Lisaks soetatakse Eesti eraldatud vahenditest generaatoreid, kütusevaru ja talviste hädaabipunktide varustust. Eesti Energia annetas Ukrainale mobiilseid generaatoreid ligikaudu 200 000 euro väärtuses.

Visiit algas mälestuspalvusega Sofia katedraalis ja seejärel jätkus mälestustseremooniaga Maidani väljakul. Ukraina president Volodõmõr Zelenski abikaasa Olena Zelenskaga, Ukraina peaminister, välisminister, Rada esimees ja Kiievis sõja neljandal aastapäeval kogunenud väliskülalised süütasid küünlad sõja ohvrite mälestamiseks. Toimus leinaseisak.

Põhjala-Balti koostöö eesistujana juhib Eesti tänast liidrite ühist toetusvisiiti Kiievisse. Visiidi raames kohtuvad kaheksa riigi juhid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja annavad ühise pressikonverentsi.