Kreml valab Sudaani konfliktile õli tulle, vägivald riigis kasvab

Ajaleht The Times kirjutab, et Sudaani sõjalised rühmitused võitlevad riigis ülemvõimu pärast ning konflikti on nüüd sekkunud veel ka Venemaa rahastatud Wagneri palgasõdurid.

Sudaanis puhkes võimuvõitlus kindral Abdel Fattah al-Burhani ja tema asetäitja Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) vahel. Lahingute tõttu on hukkunud juba vähemalt 97 tsiviilisikut, vigastada on saanud umbes tuhat inimest.

Lääneriigid kahtlustavad nüüd, et konflikti on sekkunud ka Venemaa. Hemedti toetab Sudaanis Wagner grupi tütarfirma Meroe Goldi tegevust. Tegemist on kaevandusfirmaga, mida kontrollib Wagneri juht Jevgeni Prigožin. Väidetavalt hangib Prigožin Sudaanist kulda ja rahastab nii Kremli sõjalist tegevust Ukrainas, vahendas The Times.

Washington muretseb nüüd, et Hemedti ja Prigožin teevad koostööd. USA survestas seetõttu Egiptust, et Kairo hakkaks tegema lobitööd Hemedti rivaali Abdel Fattah al-Burhani leeris. USA tahab, et Burhan saadaks Wagneri Sudaanist välja.

"Sudaani ülevõtmine ühendaks Wagneri kohaloleku Aafrikas teiste Kesk-Aafrika riikidega," ütles strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete keskuse teadur Cameron Hudson.

Kreml on viimaste aastate jooksul Aafrikas kanda kinnitanud. Burhani toetav Egiptus kardab, et Sudaan langeb kaosesse.

"Ma arvan, et Wagner aitab nüüd RSF-I (Hemedti juhitud poolsõjaväeline rühmitus)," ütles Hudson.

Wagner hakkas Sudaanis tegutsema juba 2017. aastal. Wagner on tarninud Sudaani võimudele relvastust ja koolitab nüüd Hemedtile alluvaid vägesid.

Sudaani sõjapealikud aga jätkavad üksteise materdamist. Burhan käskis laiali saata RSF-i. See rühmitus kasvas välja kurikuulsast Janjaweedi rühmitusest, mis aitas Darfuri genotsiidi käigus tappa sadu tuhandeid inimesi. Hemedti aga leiab, et Burhan on radikaalne islamist, kes ründab tsiviilelanikke.

Esmaspäeva õhtul rünnati Hartumis Euroopa Liidu suursaadikut Sudaanis.