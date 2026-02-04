Prokuratuur ei ole Mölderi kriminaalmenetluses veel süüdistuseni jõudnud

Prokuratuur ei ole Tõnis Mölderi kriminaalmenetluses süüdistuse esitamiseni jõudnud ja on sisuliselt samas faasis nagu pea aasta tagasi. Hetkel analüüsib kohtueelses menetluses kogutud teavet riigi peaprokurör Astrid Asi.

"Kõnealune kaasus on hetkel kohtueelses menetluses ja prokuratuur analüüsib kogutud tõendeid. Juhul kui otsustame esitada süüdistuse, peab riigi peaprokurör esitama õiguskantslerile taotluse saadikupuutumatuse võtmiseks. Hetkel ei ole me taotlust veel õiguskantslerile esitanud," ütles ERR-ile prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee.

"Ei saa öelda, et menetlus ei ole edasi liikunud, kohtueelses menetluses on tehtud tööd. Praegusel hetkel ei ole veel uut informatsiooni, mida võiks avalikkusega jagada," lisas ta.

"Viimase aasta jooksul on kohtueelses menetluses kogutud tõendeid hinnanud erinevad prokurörid. Hetkel analüüsib kohtueelses menetluses kogutud teavet riigi peaprokurör, mis järel selgub kas prokuratuur esitab õiguskantslerile taotluse saadikupuutumatuse eemaldamiseks või mitte," ütles Rajavee veel.

Viimati kirjutas ERR Mölderi kriminaalasjast möödunud aasta märtsikuus. Siis oli teada, et prokuratuur on teinud kohtueelse menetluse käigus kogutud materjale koondava toimiku kaitsjatele nähtavaks ning oodati kaitsjate taotlusi.

Endisele keskerakondlasele ja toonasele Isamaa liikmele Mölderile esitati 2024. aasta veebruaris kahtlustus selles, et ta tegi 2022. aasta novembris 2023. aasta riigieelarve menetlemisel "katuserahade" jagamisel ettepaneku määrata katuseraha Kõo jahiseltsile. Täpsemalt kahtlustab kapo Tõnis Mölderit altkäemaksu küsimises.

Mölder ütles siis, et ei tunnista end kahtlustuses süüdi ja lubas kaitsta oma õigusi.