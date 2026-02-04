X!

Prokuratuur ei ole Mölderi kriminaalmenetluses veel süüdistuseni jõudnud

Eesti
{{1770200040000 | amCalendar}}
Tõnis Mölder
Tõnis Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Prokuratuur ei ole Tõnis Mölderi kriminaalmenetluses süüdistuse esitamiseni jõudnud ja on sisuliselt samas faasis nagu pea aasta tagasi. Hetkel analüüsib kohtueelses menetluses kogutud teavet riigi peaprokurör Astrid Asi.

"Kõnealune kaasus on hetkel kohtueelses menetluses ja prokuratuur analüüsib kogutud tõendeid. Juhul kui otsustame esitada süüdistuse, peab riigi peaprokurör esitama õiguskantslerile taotluse saadikupuutumatuse võtmiseks. Hetkel ei ole me taotlust veel õiguskantslerile esitanud," ütles ERR-ile prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee.

"Ei saa öelda, et menetlus ei ole edasi liikunud, kohtueelses menetluses on tehtud tööd. Praegusel hetkel ei ole veel uut informatsiooni, mida võiks avalikkusega jagada," lisas ta.

"Viimase aasta jooksul on kohtueelses menetluses kogutud tõendeid hinnanud erinevad prokurörid. Hetkel analüüsib kohtueelses menetluses kogutud teavet riigi peaprokurör, mis järel selgub kas prokuratuur esitab õiguskantslerile taotluse saadikupuutumatuse eemaldamiseks või mitte," ütles Rajavee veel.

Viimati kirjutas ERR Mölderi kriminaalasjast möödunud aasta märtsikuus. Siis oli teada, et prokuratuur on teinud kohtueelse menetluse käigus kogutud materjale koondava toimiku kaitsjatele nähtavaks ning oodati kaitsjate taotlusi.

Endisele keskerakondlasele ja toonasele Isamaa liikmele Mölderile esitati 2024. aasta veebruaris kahtlustus selles, et ta tegi 2022. aasta novembris 2023. aasta riigieelarve menetlemisel "katuserahade" jagamisel ettepaneku määrata katuseraha Kõo jahiseltsile. Täpsemalt kahtlustab kapo Tõnis Mölderit altkäemaksu küsimises.

Mölder ütles siis, et ei tunnista end kahtlustuses süüdi ja lubas kaitsta oma õigusi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:57

Kõrge elektrihind kasvatas huvi fikseeritud hinnaga pakettide vastu

14:49

Priit Lätt: autori isiklike õiguste reform tegelikult kaitseb autoreid

14:49

Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

14:47

Ülemiste piirkonda ootab ees 500 miljoni mahus investeeringuid

14:38

Rootsis eeldatakse 4GW mahus uute tuumajaamade ehitamise pakkumisi

14:37

Erik Gamzejev: kui kaua saab oma valijaid lollitada?

14:27

Roonemaa: riigil on kodanikega vaja ehitada tänasest teistsuguseid suhteid

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

14:20

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur julgeolekudebatt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

03.02

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

03.02

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

03.02

Kriisikomisjoni otsusel võib Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee tulla Uuendatud

03.02

Soome plaanib piirata kaupluste omamärgitooteid

03.02

Külmakraadid lähipäevil taanduvad

03.02

Gümnaasiumi ja kutsekooli astumise uus infosüsteem ei saanud valmis Uuendatud

03.02

Külm ilm on löönud elektri hinna üles ja pannud tootmisvõime proovile

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

12:17

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

ilmateade

loe: sport

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

13:57

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

13:19

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

loe: kultuur

14:49

Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

14:04

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

12:08

Kirjanike majas toimub iga-aastane kaasaegse ukraina luule õhtu

11:54

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

loe: eeter

14:15

Vähipatsient: vähidiagnoos ei ole tänapäeval enam elu lõpp-punkt

13:19

Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

11:58

Eesti Laulu ankeet. Getter Jaani

09:28

Torontos sündinud Ugala näitleja Alden Kirss: ma ei ole Eestisse tulemist kahetsenud

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

11:40

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

11:00

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

09:45

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

09:40

Nõrgenev dollar soodustab tarbimist

09:40

Ilm püsib külm

09:30

Pärnu aastaeelarve ulatub 122 miljoni euroni

09:25

Raadiouudised (04.02.2026 09:00:00)

03.02

Päevakaja (03.02.2026 18:00:00)

03.02

PÖFFi uueks kunstiliseks juhiks sai Triin Tramberg

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo