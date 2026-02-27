Saaremaa ja Hiiumaa soovivad lennupileti hinna alandamist

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad saarte ja Tallinna vaheliste lennuliinide pileti hinna alandamist, sest reisijate arv on vähenenud. Riigi poolt sellist plaani ei ole, kavas on jälgida reisijate arvu trendi pikemalt.

Tallinnast lennukiga Kuressaares käimine maksab reisijale 72 eurot, Kärdla ots 68 eurot.

Saaremaa ja Hiiumaa vallavanemad näevad, et piletihinna tõus on langetanud reisijate arvu sedavõrd palju, et pileti hind tuleks tagasi tuua 2024. aasta tasemele. See tähendab, et edasi-tagasi pilet maksaks Kuressaarde 60 ja Kärdlasse 56 eurot.

Mida see annaks, rääkis ERR-ile Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja: "2024 jaanuaris oli pea 900 reisijat Kärdla-Tallinna lennuliinil ja käesoleva aasta jaanuaris oli neid 632 ehk päris korralik kukkumine peale hinnatõususid. Ja kui me arvestame seda, et vastavalt hankitingimustele kuulub piletitulu riigile,

siis ma tõesti ei saa aru, kuidas ei ole sellest matemaatikast aru saadud, et kui tuua pileti hind allapoole, seeläbi suurendada lennuki täituvust, siis riigi tulud ei väheneks."

Reisijate arvu langus ei ole aga hetkel piisav argument hindade langetamiseks, ütles regionaalminister Hendrik Johannes Terras.

"Hetkel on oluline see, et saarte inimestel on võimalus lennukiga väga kiiresti Tallinnasse saada, see on väga mugav teenus, mida me saartele pakume, aga praegusel hetkel ma näen, et see hinnatase on selline, mis on vastav selle teenuse kvaliteedile," ütles Terras ERR-ile.



Vastuseks küsimusele, kas see tähendab, et praegu ei hakka riik lennupiletite hinda langetama, ütles Terras, et ta hetkel selleks tungivat põhjust ei näe.

"Vaatame, kuidas reisijate osakaal taastub, kui see pikas vaates tõesti niimoodi on, siis saab seda uuesti arutada, aga ühistranspordi muudatustel kindlasti on pikk ajalõtk ja seda tuleb arvestada," selgitas Terras.

Terras juhtis ka tähelepanu asjaolule, et riik juba maksab väga palju peale selleks, et saarte vahet saaks taskukohase hinnaga reisida: "Riik maksab igale lennureisijale peale umbkaudselt 120 eurot, millest siis 36 on omaosalus ehk 80 protsenti igast lennust katab praegusel hetkel juba riik. Ka on bussiettevõtjad välja toonud, et kui lennupileti hind on nii madal, siis nende jaoks turutingimustel toimiv Kuressaare-Tallinna liin ei ole konkurentsivõimeline. Kui bussiettevõtjad peavad busse kokku tõmbama, siis teenus tegelikult saarte elanike jaoks halveneb."

Seda, et lennukiga lennanud inimesed oleksid hinnatõusu tõttu kolinud bussidesse ei hinda realistlikuks Saarema vallavanem Rainer Antsaar. Tema hinnangul sõidavad need inimesed nüüd pigem autoga saartele.

Ka Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ei pea busse lennuki konkurentideks. "Inimene, kellel on võimalus aega paindlikumalt sättida, valib igal juhul bussiühenduse, sellepärast et kahekordne hinnavahe, mis ta siin kunagi oli, on piisavalt suur, täna on see hinnavahe kolmekordne."

Hoolimata sellest, et ministeeriumist praegu positiivset vastust ei tule, ei viska suursaared püssi põõsasse. Tasuja lubas, et teeb selgitustööd järjepidevalt: "Kui minister ametisse asus ja tegi üsna ametiaja alguses Hiiumaa visiidi, siis mulle tundus, et ta sai päris hästi nendest põhjendustest ja argumentidest aru. Aga läks mõni kuu mööda, siis tundus, et, et on niiöelda ära tinistatud ministeeriumis, see, mis alguses tundus mõistlik, seda enam ei olnud."

Hiiumaale ja Saaremaale on Tallinnast igapäevane lennuühendus.