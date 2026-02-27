Pärnu linn soovib samuti multihalli endale

Rahvakeeli multihallina tuntud ehitise rajamine pandi kirja ka EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab vahelises Pärnu linna koalitsioonileppes.

Linnavolikogu hinnangul peaks multihall paiknema Pärnus, sest see toetab regionaalset arengut. Lisaks näeb volikogu, et Rail Baltica valmimisega asub Pärnu Tallinna ja Riia vahelises sõlmpunktis, olles ühenduslüliks Euroopaga.

EOK multihallli projektijuhi Helen Veermäe sõnul tehti hiljuti koos riigikogu fraktsioonide, linnade ning kultuuriministeeriumi esindajatega ühine visiit Soome, kus vaadeldi kuidas multihalli ärimudel välja näeb.

Veermäe sõnul peaks halli esimene projektiplaan valmima paari kuu jooksul, ent see ei sisalda veel ehitise täpset asukohta. Sealt edasi on juba riigi otsustada, kus ja kuidas hall täpselt ehitatakse.

Projektijuhi hinnangul ei ole aga enam mõtet loota, et multihall valmiks 2029. aasta korvpalli EM-iks.

"Kõige kiiremalt saaks hall valmida viie aastaga, see eeldab, et protsessi jooksul teevad kõik osapooled koostööd ning asi sujub. Ise loodan, et see võiks valmida seitsme aastaga, ent Tampere Nokia halli ehitamiseks läks näiteks 12-13 aastat," selgitas Veermäe.

Varasemalt on superhalli asukoha üle käinud terav vaidlus, sest nii Tallinn kui ka Tartu on sellest huvitatud olnud.

Riigikogu liige Tanel Tein (Eesti 200), kes multihalli projekti juba 2014. aastast vedanud, on varem rääkinud, et hall tuleks ehitada Tartusse, sest see toetaks regionaalset arengut.

"Sõnum, mis ütleb et Tartus toimub tulevikus suuri asju, sõnum, mis ärgitab rajama juurde hotellikohti, sõnum, mis jätab Tartusse elama rohkem inimesi, kuna kõik saavad aru, et Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonda tuleb tugevasti juurde majanduslikke võimalusi," selgitas riigikogulane eelmise aasta mais.

Ka Tartus Isamaa ja Reformierakonna vahel sõlmitud koalitsioonileppes seisab, et "tehakse koostööd riigiga võimaliku multihalli rajamiseks Tartusse".

Endine Tallinna abilinnapea Kaarel Oja (SDE) sõnas samuti mais, et multihalli peaks siiski rajama Tallinnasse.

Veel toona leidis Oja, et teoreetiliselt oleks võimalik luua uus multihall juba 2029. aasta korvpalli EM-iks. Seda juhul, kui see võetaks prioriteediks.

Samas mullu detsembris Isamaa ja Keskerakonna vahel sõlmitud Tallinna koalitsioonilepingus ei ole multihallist sõnagi.