Soome ootab majanduse elavnemist

Soome majandus kasvas sealse statistikaameti andmetel eelmise aasta viimases kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti, mis on vähem kui esialgu hinnati. Kasvu vedasid investeeringute ja tarbimise kasv. Selleks aastaks loodetakse majanduse elavnemist.

Ehkki aastalõpp näitas Soome majanduses esimesi elavnemise märke, on riik teistest Põhjamaadest ning ka kogu euroalast märksa aeglasemalt kasvamas.

"Soomlased said kõvasti pihta intressimäärade tõusust, need mõjutasid ju kodulaenumakseid hästi palju, soomlaste võlgnevused tegelikult on päris kõrged. Kui kinnisvaraturg läheks langusesse, tekitaks see üldise halva tuju, kui kodu väärtus kukub 15 protsenti," nentis SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Seetõttu on Soomes kehvas seisus peale elamuehituse ka kogu sisetarbimise ja siseturismiga seotu: restoranid, hotellid. Ka töötuse kasv mõjutab elanikkonna kindlustunnet.

"Soomes on kõrge nii tööhõive kui ka tööpuudus. Hiljuti oleme vastu võtnud palju immigrante, peamiselt Ukrainast, aga ka Kagu-Aasiast ja Indiast. Seega on tööjõu pakkumine turul suurenenud. Ja nüüd, kui majandustsükkel on madalal, tähendab see, et meil on palju tööjõu pakkumist, kuid mitte nii palju tööjõu nõudlust," selgitas Soome majandusuuringute instituudi juht Aki Kangasharju.

Keskmisest paremini läheb Soomes aga eksportival tööstusel. Alanud aastast oodatakse taas kasvunumbreid, ehkki tagasihoidlikke.

"Kui vaatame kogu aastat tervikuna, siis tööhõive kasvab, tootmine suureneb, eksport kasvab üsna kenasti. Seega kasv, mida me praegu näeme, on ekspordipõhine kasv," märkis Kangasharju.

Kuivõrd Soome on Eesti suurim kaubanduspartner, mõjutab Soome käekäik ka Eestit, eriti ettevõtteid, mis ekspordivad Soome siseturu ja tarbimisega seotud tooteid.

Nestori sõnul on Soome puhul pilt õnneks hästi mitmekesine.

"Võrreldes teiste Põhjamaadega, Rootsi või Norraga, kus valdavalt oli eksport seotud ehitussektoriga – mööbel, aknad, uksed –, siis Soome puhul on seal ikkagi kõike. Hästi palju on ka neid ettevõtteid, kes teevad allhanget mõnele Soome ettevõttele või on Soome ettevõtted siia teinud oma tütarettevõtted," rääkis Nestor.

Kitman Thulema, mis ekspordib Põhjamaadesse jaekaubanduse, restoranide erimööblit ja kaitsetööstuse mööblit, näeb samuti Soome majanduses esimesi positiivseid märke.

"Meie ekspordikäibe kasv 2024. versus 2025. on olnud 35 protsenti, millest Soome kasv on olnud pigem tagasihoidlik. Me loodame, et Soome kasv tuleb Norrale ja Rootsile järgi. Näemegi, et just jaekaubandussektor esimeses kvartalis on tõusnud. Kaupmehed investeerivad poodide uuendamisse; majandus algabki sellest, et jaekaubandus ja siis tulevad muud asjad järgi," lausus Kitman Thulema juhataja Herki Hälvin.

Prognooside põhjal peaks Soome majandus tänavu kasvama 1–1,5 protsenti.