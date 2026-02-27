X!

Soome ootab majanduse elavnemist

Majandus
Helsingi raudteejaam
Helsingi raudteejaam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Soome majandus kasvas sealse statistikaameti andmetel eelmise aasta viimases kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti, mis on vähem kui esialgu hinnati. Kasvu vedasid investeeringute ja tarbimise kasv. Selleks aastaks loodetakse majanduse elavnemist.

Ehkki aastalõpp näitas Soome majanduses esimesi elavnemise märke, on riik teistest Põhjamaadest ning ka kogu euroalast märksa aeglasemalt kasvamas.

"Soomlased said kõvasti pihta intressimäärade tõusust, need mõjutasid ju kodulaenumakseid hästi palju, soomlaste võlgnevused tegelikult on päris kõrged. Kui kinnisvaraturg läheks langusesse, tekitaks see üldise halva tuju, kui kodu väärtus kukub 15 protsenti," nentis SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Seetõttu on Soomes kehvas seisus peale elamuehituse ka kogu sisetarbimise ja siseturismiga seotu: restoranid, hotellid. Ka töötuse kasv mõjutab elanikkonna kindlustunnet.

"Soomes on kõrge nii tööhõive kui ka tööpuudus. Hiljuti oleme vastu võtnud palju immigrante, peamiselt Ukrainast, aga ka Kagu-Aasiast ja Indiast. Seega on tööjõu pakkumine turul suurenenud. Ja nüüd, kui majandustsükkel on madalal, tähendab see, et meil on palju tööjõu pakkumist, kuid mitte nii palju tööjõu nõudlust," selgitas Soome majandusuuringute instituudi juht Aki Kangasharju.

Keskmisest paremini läheb Soomes aga eksportival tööstusel. Alanud aastast oodatakse taas kasvunumbreid, ehkki tagasihoidlikke.

"Kui vaatame kogu aastat tervikuna, siis tööhõive kasvab, tootmine suureneb, eksport kasvab üsna kenasti. Seega kasv, mida me praegu näeme, on ekspordipõhine kasv," märkis Kangasharju.

Kuivõrd Soome on Eesti suurim kaubanduspartner, mõjutab Soome käekäik ka Eestit, eriti ettevõtteid, mis ekspordivad Soome siseturu ja tarbimisega seotud tooteid.

Nestori sõnul on Soome puhul pilt õnneks hästi mitmekesine.

"Võrreldes teiste Põhjamaadega, Rootsi või Norraga, kus valdavalt oli eksport seotud ehitussektoriga – mööbel, aknad, uksed –, siis Soome puhul on seal ikkagi kõike. Hästi palju on ka neid ettevõtteid, kes teevad allhanget mõnele Soome ettevõttele või on Soome ettevõtted siia teinud oma tütarettevõtted," rääkis Nestor.

Kitman Thulema, mis ekspordib Põhjamaadesse jaekaubanduse, restoranide erimööblit ja kaitsetööstuse mööblit, näeb samuti Soome majanduses esimesi positiivseid märke.

"Meie ekspordikäibe kasv 2024. versus 2025. on olnud 35 protsenti, millest Soome kasv on olnud pigem tagasihoidlik. Me loodame, et Soome kasv tuleb Norrale ja Rootsile järgi. Näemegi, et just jaekaubandussektor esimeses kvartalis on tõusnud. Kaupmehed investeerivad poodide uuendamisse; majandus algabki sellest, et jaekaubandus ja siis tulevad muud asjad järgi," lausus Kitman Thulema juhataja Herki Hälvin.

Prognooside põhjal peaks Soome majandus tänavu kasvama 1–1,5 protsenti.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

19:00

Poola tahab keelata alla 15-aastastele sotsiaalmeedia

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:47

Soome ootab majanduse elavnemist

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:40

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

18:38

Iraan hindas kohtumist USA-ga positiivseks

18:27

Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

18:24

Pärnumaa Põlendmaa tuulepargi eriplaneering jäi jõusse

18:15

Sutt: Eesti toetab CO2 kauplemise süsteemi reformimist Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

18:27

Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

04:40

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

12:57

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

26.02

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

04:28

Haridusministeerium kavatseb riiklikud õppekavad veelkord ümber teha

ilmateade

loe: sport

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

loe: kultuur

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

loe: eeter

18:14

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

13:19

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

12:41

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

11:03

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

Raadiouudised

17:15

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

15:35

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

15:25

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

12:30

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

12:20

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

12:00

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

12:00

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo