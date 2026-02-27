X!

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

Foto: ERR
Tartu südalinnas muutusid Emajõe jääolud soojakraadide tõttu eluohtlikuks ning päästeamet hoiatab jõe ületamise eest. Ohtlikku olukorda kinnitas reedene juhtum Kaarsilla juures, kus kogenud päästja kontrollreidi käigus läbi jää vajus ja tugeva voolu tõttu hätta sattus.

Pikk ja külm talv kaanetas Tartus Emajõe ning külmunud jõele tekkis ajutiselt linna uus peatänav. Nüüd on aga ilmad soojenenud, jää on muutunud hapraks ning sellele minek Päästeameti hinnangul ohtlikuks. Külmunud Emajõgi pakkus linlastele ja külalistele pea kahe kuu jooksul sportimisvõimalusi ning põnevust. Praeguseks on aga pikalt püsinud miinuskraadid asendunud plusskraadidega ja jääolud muutuvad järjest ohtlikumaks.

"Tartu linnas tuleks jõe ületamiseks kasutada sildu. Uisutamiseks on olemas kuivale maale rajatud uisuväljakud. Jõele ei tasu enam minna, see on ohtlik," ütles Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.

Eriti riskantseks hindab päästeamet sildade ja truupide ümbrust. Nii kukkus reedel jääolusid monitoorides Kaarsilla juures läbi jää turvavarustust kandev päästja.

"Vool viib päris kiiresti allavoolu minema ja sellele vastu võidelda ei jõua isegi päästja. Tagasi jää peale saamine oli päris keeruline. Keharaskuse all vajub jää allapoole, murdub ja kukud uuesti sisse. Just vool on see, mis tahab sind vägisi jää alla viia, ja sinna sattudes elulootust ei ole," nentis päästja Tauri Tadolder.

Reedel paigaldas päästeamet koostöös Tartu linnaga ka viitasid, mis hoiatavad jääle mineku ohtlikkuse eest.

"Et inimesed, kes ei ole veel ilmastikunähtustest piisavalt aru saanud, mõistaksid, et see on eluohtlik. Jää paksus on väga varieeruv. Mõnes kohas võib see olla mõnikümmend sentimeetrit, aga vaid mõni meeter kõrval ainult üks sentimeeter või puududa üldse," selgitas Tartu linnatranspordi juht Roman Meeksa.

Jääle mineku keeldu päästekeskus veel rakendanud ei ole, loodetakse inimeste vastutustundele. Uustalu ei välista siiski, et olukorra halvenemisel kehtestatakse keeld järgmisel nädalal.

Uustalu sõnul on päästjatel õigus anda korraldus jäält lahkuda. "Samuti saame kasutada politsei abi. Kui korraldusele ei alluta, hakatakse vastu või solvatakse võimuesindajat, on politseil võimalik alustada väärteomenetlust."

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

