Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Riisalo rääkis, et erakonnas on mitu inimest, kes sobiks sotsiaalministri ametit kandma. Nendena nimetas ta Pipi-Liis Siemanni, Mihkel Leesi ja Õnne Pillakut.

Riisalo ise ministriametisse ei pürgi, sest nentis, et praegune riigikogu koosseis jätkab veel liialt lühikest aega. Lisaks on tal enda sõnul palju tööd veel teha, mida ei tahaks kellegi teise õlule jätta. "Tahaksin oma töö lõpetada," nentis ta.

Reformierakonna fraktsiooni juht ja riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak rääkis, et võimalikke sotsiaalministri ametikoha kandidaate on palju. Enda kohta sõnas ta, et esimene eelistus oleks jätkata tööd fraktsioonijuhina. Kui aga peaminister teeks ettepaneku saada uueks sotsiaalministriks, kaaluks Pillak seda. Ta lisas, et otsust tuleks kaaluda koos lähedastega.

Reformierakonna fraktsiooni liige Pipi-Liis Siemann rääkis, et kuna riigikogu koosseis on ametiaega lõpetamas ja tema on võtnud kohustusi oma kodupiirkonna ees, poleks mõistlik ministriametisse astuda. "See poleks võetud kohustuste valguses mõistlik," lisas ta. Võimalike sotsiaalministri ameti kandidaatidena käis ta aga välja Mihkel Leesi, Signe Riisalo ja Õnne Pillaku.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Mihkel Lees nentis, et peaminister pole talle ametisse astumiseks ettepanekut teinud, kuid kui teeb, siis kaalub pakkumist. Ta rääkis, et oli enne riigikogu liikmeks astumist viis aastat Tartu abilinnapea, mistõttu oli aega muutusi teha. "Mulle meeldib teha asju läbimõeldult, aga see eeldab aega," ütles Lees. Ta lisas, et aega praegusel riigikogu koosseisul aga pole.