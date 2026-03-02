X!

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

Foto: SCANPIX/AFP/MANDEL NGAN
Kaitseminister Pete Hegseth ütles, et USA võitleb võidu nimel ning kutsus Iraani rahvast praegust võimalust ära kasutama. USA president Donald Trump ütles telekanalile CNN, et suur rünnakulaine on alles ees.

"Me pole isegi hakanud neid kõvasti ründama. Suurt lainet pole veel isegi toimunud. See tuleb varsti," ütles Trump. Ta lisas, et ei taha, et sõda liiga kaua kestaks. 

"Ma arvasin alati, et see kestab neli nädalat. Ja me oleme graafikust veidi ees," ütles Trump.

Hegseth ütles, et USA ei alustanud seda sõda, aga viib nüüd Trumpi juhtimisel selle lõpuni. Ta lubas, et sõda ei jää lõputult venima ning eesmärgiks on hävitada Iraani raketid, merevägi ja muu julgeolekutaristu.

"Ei mingeid tobedaid lahingureegleid, ei mingit riigi ülesehitamise sohu takerdumist ega demokraatia ülesehitamise harjutust. Ei mingeid poliitkorrektseid sõdu. Me võitleme, et võita ning me ei raiska aega ega elusid," teatas Hegseth. 

Staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Caine kinnitas, et USA on saavutanud Iraani õhuruumis ülekaalu.

"See õhuülekaal mitte ainult ei paranda meie väeüksuste kaitset, vaid lubab neil ka jätkata tegevust Iraani kohal," ütles Caine. 

Von der Leyen mõistab hukka Iraani ja tema liitlaste rünnakud

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis hukka Iraani ja tema liitlaste valimatud rünnakud Lähis-Idas, sealhulgas droonirünnaku Suurbritannia lennuväebaasile Küprosel ja rünnaku Saudi-Araabia naftarafineerimistehasele.

"Me peame tegema tõsist tööd, et deeskaleerida ja peatada konflitki laienemine. Viimastel tundidel oleme tunnistajaks olnud arvukaile rünnakuile, sealhulgas droonirünnakule Ühendkuningriigi õhuväebaasi vastu Küprosel. Nägime ka lööki Saudi-Araabia Aramco naftatehase pihta ja mõistan kõige karmimate sõnadega
hukka Iraani ja tema liitlaste hoolimatud ja jõhkrad rünnakud piirkonna
suveräänsete territooriumite vastu," sõnas von der Leyen.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN, The Times

