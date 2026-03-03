Venemaa jäämurdja rikkus Eesti merepiiri

28. veebruaril sisenes Venemaa Föderatsiooni jäämurdja Murmansk ilma loata Soome lahel Vaindloo saare piirkonnas Eesti territoriaalmerre, et vabastada jäässe kinni jäänud tanker Olympic Friendship.

Murmansk oma sisenemisest Eesti territoriaalmerre välisministeeriumi ega Eesti mereväge ei teavitatud ning ei vastanud ka Eesti mereväe väljakutsetele raadio teel. Jäämurdja viibis Eesti piirides neli minutit.

"Tuletame noodiga Venemaa Föderatsioonile meelde, et Eesti territoriaalvetes kehtivad selged ja üheselt mõistetavad reeglid ka jäämurdmise hooajal. Nende järgimine on kõigile kohustuslik, et vältida edaspidiseid protseduurireeglite rikkumisi," sõnas välisminister Margus Tsahkna.

Välisriigi laev võib territoriaalmerest rahumeelselt läbi sõita, kui välisriik teatab sellest välisministeeriumit diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 48 tundi enne sisenemist. Keeruliste jääolude ning laevade abistamise vajaduse tõttu on Eesti valmis lühendama etteteatamistähtaega 48 tunnilt 6 tunnile kuni jäämurdmishooaja lõpuni.